Как проверить недвижимость перед покупкой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ЕГРН – Единый госреестр недвижимости, в котором занесены данные обо всех объектах недвижимости в России. Выписка из него содержит информацию о конкретном недвижимом объекте. С 1 марта 2023 года процесс получения выписки из ЕГРН был усложнён. Теперь личные данные в этом документе закрыты для третьих лиц, получить их можно только с согласия владельца. Такая мера принята для того, чтобы избежать случаев мошенничества в сфере продажи недвижимости. Информация может быть предоставлена работникам госорганов, нотариусам, арендаторам и арендодателям. В будущем федеральная служба планирует улучшить систему безопасности и процесс проверки, который будет происходить через сканирование определенного QR-кода.
Особенности использования сервиса по проверке
Чтобы получить выписку, проверить квартиру на ограничения и в целом убедиться в юридической чистоте проводимой сделки, тогда вам необходимо воспользоваться услугами специального онлайн-сервиса https://egrn.su.
Здесь вы сможете заказать отчет о проверке на дома или квартиры на основе данных реестра. В нем указаны:
- кадастровый номер;
- адрес;
- тип объекта;
- форма собственности;
- дата постановки на учет;
- стоимость;
- данные о собственниках;
- причины ограничений.
Для заказа отчета необходимо указать адрес и документы для заказа и оплатить услугу. Хозяева могут проверить недвижимость бесплатно, подтвердив право собственности. Если вы собираетесь приобрести недвижимость, то важно провести официальную проверку перед сделкой. Это поможет избежать мошенничества и снизить риски остаться без денег.
Что еще можно узнать благодаря сервису
На сервисе вы также можете узнать:
- кадастровый номер – это уникальный идентификационный номер, присваиваемый земельному или объекту недвижимости в России. Он состоит из 19 символов и является основой для ведения ЕГРН. Узнать кадастровый номер вы можете, перейдя по ссылке: https://egrn.su/kadastrovy-nomer. Для этого необходимо указать адрес объекта;
- кадастровую стоимость – это стоимость земельного участка или объекта недвижимости, определяемая органами государственной власти на основании данных ЕГРН и других документов. Чтобы её узнать, перейдите по ссылке https://egrn.su/uznat-kadastrovuyu-stoimost. Всё, что для этого нужно, – ввести свой адрес или номер объекта, который вы хотите проверить.
Все данные достоверные, поэтому вы смело можете доверять ресурсу.
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