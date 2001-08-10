В чем преимущества деревянного остекления?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если вас интересует этот вопрос, то наверняка вы столкнулись с необходимостью выбора окон для частного дома или квартиры. Есть два варианта: деревянные стеклопакеты и ПВХ. Мы считаем, что у первого из них гораздо больше плюсов. Современные деревянные окна изготавливают из доски премиум качества без смоляных карманов и трещин на поверхности материала. Рамы комплектуются качественной фурнитурой из Германии, чтобы продлить общий срок эксплуатации окна. Но в чем именно преимущества такого варианта остекления? Давайте попробуем разобраться вместе.
Очевидные плюсы
Начнем с того, что заказывать окна из сосны мы советуем только в проверенных компаниях, которые давно существуют на рынке и успели завоевать себе положительную репутацию. У такого остекления минусов практически нет. Что касается преимуществ, мы можем выделить следующие:
- Экологичность. Сложно не заметить, что люди во всем мире сейчас делают особый акцент на стремлении к экологичности и заботе об окружающей среде. Древесина — это натуральный возобновляемый материал.
- Поддержание комфортного микроклимата. Если говорить простыми словами, то деревянные окна "дышат", в отличие от аналогов из ПВХ. Это позволяет избежать парникового эффекта и естественным способом регулировать уровень влажности в помещении.
- Высокая степень теплоизоляции. Она достигается за счет специальной термовставки в конструкцию стеклопакета.
- Доступная цена. Если вы заказываете окна напрямую у производителя, то стоимость остекления будет приятной. Когда бренд не закупает заготовки, а полностью самостоятельно производит окна, он может продавать их по любой цене.
- Надежность. Деревянные окна по умолчанию на заводе защищаются от биовоздействий и гнили. Их можно окрасить в любой тон по карте RAL. Краска с течением времени не трескается, не облезает.
Чем отличаются окна из сращенной и цельноламельной древесины сосны?
Окна из сращенной сосны стоят дешевле, но при этом они вполне качественные и долговечные. Микрошипы под прозрачным лаком могут иметь разные оттенки, это не всем заказчикам нравится. Но если финишное покрытие будет плотным, тогда окна из сращенной сосны мы считаем оптимальным вариантом в соотношении цена/качество. А вот евроокна из цельноламельной сосны уже с равномерной окраской древесины, на ней нет микрошипов. В среднем, их стоимость на 20% выше аналогичных из сращенной сосны.
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