Забавные факты, мифы и легенды о Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Известно, что туристы гораздо чаще выбирают для путешествий города и места с уникальной историей. Чем больше забавных фактов и городских легенд, тем больше привлекательности. При этом, если речь идет о Сахалине, то мало кто знает, что небольшой городок Южно-Сахалинск, успев побывать в составе Японии и прославившийся как город каторжан, начиная с 19 века с численностью населения в 57 человек, живших в деревянных избах, сегодня стал крупнейшим городом с сотнями улиц и населением 200 тыс. человек.
К забавным фактам, легендам и мифам о Сахалине можно отнести следующие:
- Сахалин является самым крупным островом России и это единственный регион, которые полностью островной. Он очень притягателен для туристов не только благодаря уникальному географическому положению, но и из-за невероятной природы и местного колорита. Местных жителей мало чем можно удивить, если вы решите сделать памятный сувенир, благодаря за гостеприимство. Одним из вариантов ценного и уникального сувенира могут стать красивые брелоки из серебра.
- Сколько бы не прошло лет, а все же мы будем вспоминать Южно-Сахалинск, как поселок каторжан. Собственно местность и отстраивалась силами тех, кто попадал в ссылку. Отбывшим положенный в заключении срок выдавались земельные наделы, где можно было наладить строительство дома и заняться земледелием.
- В прошлом Сахалин был частью Японии, поэтому и здесь были распространены гейши. После того как Южный Сахалин вернулся в СССР, публичные дома были закрыты и стали вне закона. А что же случилось с гейшами, спросите вы. Все очень просто, они не остались без работы, только пришлось переквалифицироваться – все гейши были направлены трудиться на консервные заводы.
- Есть и откровенные мифы о Сахалине, в которые верят до сих пор. А началось все с мнения некоторых исследователей, которые предположили, что в музее Карафуто спрятан настоящий клад. Такая гипотеза появилась не на ровном месте. Когда рядом с городом начались военные действия, работники музея старались спасти как можно больше экспонатов. Их экстренно стали собирать и упаковывать. Известно, что вывезти ценные экспонаты не удалось, значит, их спрятали где-то в музее. Удивительно, но найти их не представлялось возможным по сей день.
- Ходят легенды о том, что во времена, когда город был Тоёрары и находился в составе Японии, были созданы подземные ходы, которые соединяли все здания между собой. До теперешнего момента эту информация не смогли подтвердить. Но и категорически ее никто не опровергает. Скорее всего, если тоннели под землей и есть, они очень хорошо замаскированы и скрыты от посторонних глаз.
- На Сахалине много чего уникального. Касается это и технологии возведения зданий. Поскольку Южно-Сахалинск располагается в сейсмоопасной зоне, для постройки зданий требуются особые проекты. В итоге, все строения, которые есть на острове, способны выдерживать землетрясения силой до 8 баллов.
- Если вы соберетесь в путешествие сюда, будьте готовы к тому, что ваш рейс будет отменен или задержан. Южно-Сахалинск это город с муссонным климатом, который вносит свои коррективы в полеты. Не только сильные ветры, но даже тайфуны и ураганы по-своему корректируют расписание полетов. Пассажирам приходится минимум по нескольку часов ждать разрешение на вылет.
Чтобы узнать больше интересных фактов или даже познакомиться с местными легендами и мифами, стоит хотя бы раз посетить Сахалин. Как показывает практика, 8 из 10 туристов непременно возвращаются сюда снова.
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