Плюсы и минусы маммопластики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Маммопластика – пластическая операция по изменению формы или размера молочной железы. Это хирургическая процедура, она носит серьезный характер, требует работы компетентного специалиста и может привести к осложнениям. Поэтому лучше заранее знать все плюсы и минусы операции, возможные ее исходы.

Плюсы процедуры

Главный плюс любой маммопластики – психологическое удовлетворение. Грудь можно «подтянуть» при птозе, без изменения размера. Можно устранить асимметрию, врожденную или послеродовую, а можно просто увеличить или уменьшить грудь. После операции повышается самооценка, ведь для любой девушки и женщины ее грудь – показатель сексуальности. Маленький размер, неправильная форма или птоз груди создают психологический дискомфорт, с которым трудно бороться даже психологу и любящему мужу, остается только прибегнуть к хирургическим методам. Решение должно быть принято самостоятельно, а не под чьим-то влиянием. Не устраивающая женщину грудь – исключительно эстетическая и психологическая проблема, медицинских показаний к маммопластике нет.

Минусы маммопластики

Коррекция размера или формы груди – оперативное вмешательство, риски осложнений которого важно осознавать.

Длительный реабилитационный период

Продолжительность восстановления зависит от выбора способа имплантации, качества работы хирурга и соблюдения пациенткой рекомендаций. В среднем она занимает от двух до четырех месяцев.

Реабилитация начинается с пребывания в палате под наблюдением медицинского персонала и приема медикаментов. Еще в операционной после наложения швов и их обработка на пациентку надевают компрессионное белье для фиксации груди. Оно носится 24 часа в сутки в течение месяца, снимается только во время купания. После суток в стационаре пациентка выписывается, но исключает любые физические нагрузки. Первую неделю будет беспокоить отек, боль и дискомфорт, окончательно они проходят через месяц после операции. А ко 2 месяцу можно начинать добавлять небольшие физические нагрузки.

Потребность в повторной операции

Результат после маммопластики держится в течении 10-15 лет. Первоначальный вид теряется в результате возрастных изменений, имплант при этом остается безопасен для организма. Но для удовлетворения эстетических потребностей может понадобиться коррекция.

Формирование рубцов

При правильном уходе и грамотной работе хирурга вместо шрамов остаются только тонкие ниточки, которые со временем сливаются с цветом кожи. Кроме того, их наличие зависит от доступа к зоне операции.

Подгрудный доступ. Разрез выполняется в подгрудной складке. При этом рубец выглядит как тоненькая линия длиной 4-5 сантиметров под грудью. Доступ через ареолу. Может выполняться по верхнему или по нижнему краю ареолы. Разрез длиной 4-6 сантиметров делают на границе пигментации. Из-за толщины кожи шрам здесь менее заметен. Подмышечный доступ. Разрез выполняется в подмышечной ямке, этот метод предлагают пациентам, которые категорически не хотят иметь шрам на груди.

Сложность диагностики

В зависимости от объема имплантов и места их анатомического расположения возможны помехи на рентгеновских снимках. Это мешает преимущественно маммологам и онкологам при поиске новообразований

Кормить грудью можно при любом доступе и способе установки импланта, если операцию сделали грамотно. Мифа о прекращении лактации можно не бояться. Если эти аргументы не убедительны, стоит узнать мнение женщин, уже сделавших операцию, для этого подойдет форум пластической хирургии, где есть чаты на любые темы маммопластики.