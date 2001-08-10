Тихоокеанское
информационное агентство
2 Апреля 2023
Сейчас 10:56
77,32|84,11|66,91
На Сахалине водитель, лишенный прав, вылетел в кювет и погиб от полученных травм
23:21, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Плюсы и минусы маммопластики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Маммопластика – пластическая операция по изменению формы или размера молочной железы. Это хирургическая процедура, она носит серьезный характер, требует работы компетентного специалиста и может привести к осложнениям. Поэтому лучше заранее знать все плюсы и минусы операции, возможные ее исходы.

Маммопластика

Плюсы процедуры

Главный плюс любой маммопластики – психологическое удовлетворение. Грудь можно «подтянуть» при птозе, без изменения размера. Можно устранить асимметрию, врожденную или послеродовую, а можно просто увеличить или уменьшить грудь. После операции повышается самооценка, ведь для любой девушки и женщины ее грудь – показатель сексуальности. Маленький размер, неправильная форма или птоз груди создают психологический дискомфорт, с которым трудно бороться даже психологу и любящему мужу, остается только прибегнуть к хирургическим методам. Решение должно быть принято самостоятельно, а не под чьим-то влиянием. Не устраивающая женщину грудь – исключительно эстетическая и психологическая проблема, медицинских показаний к маммопластике нет.

Минусы маммопластики

Коррекция размера или формы груди – оперативное вмешательство, риски осложнений которого важно осознавать.

Длительный реабилитационный период

Продолжительность восстановления зависит от выбора способа имплантации, качества работы хирурга и соблюдения пациенткой рекомендаций. В среднем она занимает от двух до четырех месяцев.

Реабилитация начинается с пребывания в палате под наблюдением медицинского персонала и приема медикаментов. Еще в операционной после наложения швов и их обработка на пациентку надевают компрессионное белье для фиксации груди. Оно носится 24 часа в сутки в течение месяца, снимается только во время купания. После суток в стационаре пациентка выписывается, но исключает любые физические нагрузки. Первую неделю будет беспокоить отек, боль и дискомфорт, окончательно они проходят через месяц после операции. А ко 2 месяцу можно начинать добавлять небольшие физические нагрузки.

Маммопластика

Потребность в повторной операции

Результат после маммопластики держится в течении 10-15 лет. Первоначальный вид теряется в результате возрастных изменений, имплант при этом остается безопасен для организма. Но для удовлетворения эстетических потребностей может понадобиться коррекция.

Формирование рубцов

При правильном уходе и грамотной работе хирурга вместо шрамов остаются только тонкие ниточки, которые со временем сливаются с цветом кожи. Кроме того, их наличие зависит от доступа к зоне операции.

  1. Подгрудный доступ. Разрез выполняется в подгрудной складке. При этом рубец выглядит как тоненькая линия длиной 4-5 сантиметров под грудью.
  2. Доступ через ареолу. Может выполняться по верхнему или по нижнему краю ареолы. Разрез длиной 4-6 сантиметров делают на границе пигментации. Из-за толщины кожи шрам здесь менее заметен.
  3. Подмышечный доступ. Разрез выполняется в подмышечной ямке, этот метод предлагают пациентам, которые категорически не хотят иметь шрам на груди.

Маммопластика

Сложность диагностики

В зависимости от объема имплантов и места их анатомического расположения возможны помехи на рентгеновских снимках. Это мешает преимущественно маммологам и онкологам при поиске новообразований

Кормить грудью можно при любом доступе и способе установки импланта, если операцию сделали грамотно. Мифа о прекращении лактации можно не бояться. Если эти аргументы не убедительны, стоит узнать мнение женщин, уже сделавших операцию, для этого подойдет форум пластической хирургии, где есть чаты на любые темы маммопластики.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?