Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Термоэтикетка – самоклеящийся стикер, на котором напечатана информация о товаре. Изготавливается путем соединения нескольких слоев. На верхнем находится изображение, средний – это основа, обеспечивающая определенную степень жесткости, нижний – отрывной материал. Купить термоэтикетки стоит в интернет-магазине «Озон». Покупателям предлагается большой выбор таких товаров.

Преимущества термоэтикеток

Сегодня термоэтикетки прочно заняли позиции на рынке маркировочных материалов. Они дешевы и просты в использовании. При этом такие изделия обладают всеми требуемыми качествами, которые нужны для сохранности нанесенной информации.

Напечатанные данные отличаются высокой четкостью, они максимально устойчивы к истиранию. Все штрих-коды, напечатанные подобным образом, хорошо различимы, отлично считываются специализированным оборудованием.

Существуют разные варианты термоэтикеток. Термо ЭКО – это отличный вариант для маркировки товаров, которые продаются быстро. Главная сфера применения – супермаркеты. Взвешиваем товар на весах, нажимаем требуемые клавиши, а затем получаем этикетку со стоимостью, названием и весом товара. Изделия экономичные и простые в производстве.

Термо ТОП – этикетки, имеющие специальное защитное покрытие. Они более устойчивы к механическим воздействиям, также лучше выдерживают влияние внешних факторов. Чаще всего используются при маркировке товаров длительного хранения. Можно без опасений размещать товары с такими этикетками в морозильных камерах.

Отметим, что компаниям могут потребоваться не только термоэтикетки. Часто применяется мелованная бумага – она с большим успехом используется для печати визиток, листовок и флаеров. Предлагается мелованная бумага на сайте интернет-магазина Ozon – стоит приобрести данный материал, так как он прочный, востребованный, незаменимый при производстве рекламной полиграфии.

Как выбрать термоэтикетку

При выборе нужно учитывать различные особенности:

Размеры термоэтикетки. Существуют разные варианты, выбирать нужно тот, который оптимально подходит для ваших целей.

Качество клея. В некоторых случаях стикеры приходится переклеивать. Если изначально он будет присоединен крепко, то снять его можно будет только в разорванном виде.

Износостойкость. Наклейка с информацией должна успешно выполнять свои задачи при любых условиях. Важно защитить от повреждений всю информацию, которая на ней находится.

Отметим, что для продовольственных товаров используется особый клей, имеющий гигиенический сертификат.

Термоэтикетки – это практичные изделия, которые позволяют донести до клиента важную информацию о товаре и предлагающей его компании. Рекомендуем зайти на сайт ozon.ru/category/termoetiketki-samokleyaschiesya/ и выбрать из перечня предлагаемых товаров подходящий. Стоит пользоваться термоэтикетками правильно, беречь их от повышенной влажности. Также следует избегать попадания прямых солнечных лучей. При правильном подходе термоэтикетки будут успешно выполнять свои функции долгое время.