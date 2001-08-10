Как запустить свой бизнес в сфере продажи необычных товаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие магазина товаров узкой специальности имеет свои преимущества. У вас будет своя целевая аудитория и достаточно невысокая конкуренция, так что данный вид бизнеса вполне перспективен.

Магазины настольных игр и уцененной бытовой техники

Один из самых простых и быстрых способов открыть магазин – это работа по франшизе. Достаточно выбрать подходящую нишу, заключить договор и запустить бизнес по готовой концепции. Интересных идей в сегменте розничных магазинов по продаже необычной продукции и товаров узкой специализации хватает.

Например, можно открыть магазин по продаже настольных игр, купив франшизу Hobby Games. Это крупное российское издательство. Настольные игры производятся с 2001 года. Ассортимент включает в себя более 5 тысяч наименований, так что розничный магазин сможет предложить покупателю широкий выбор.

Особенности франшизы:

разные формы, например, отдельный магазин или остров;

невысокий входной порог;

отсутствие роялти (также нет паушального взноса);

лучшие цены на закупку товаров;

поддержка персонального менеджера на всех этапах работы.

Другие плюсы: бесплатное обучение, предоставление промо-материалов, возможность отсрочки платежа, готовая интернет-витрина (может использоваться как дополнительный канал реализации) и др.

Еще одна интересная франшиза – это ROMMANI. Суть бизнеса заключается в продаже уцененной бытовой техники, инструментов, мобильных устройств и электроники. Проект довольно интересен, в том числе за счет популярного ассортимента, который продается по сниженной цене. Основные инвестиции со стороны бизнеса идут на приобретение продукции. Требования к локации и помещению минимальные.

Продажа роботов-пылесосов и другие интересные франшизы

Хорошим вариантом для открытия своего бизнеса может стать франшиза iClebo. Это сеть магазинов по продаже роботов-пылесосов, работающая в разных странах мира. Предпринимателям предлагается сотрудничество по системе франчайзинга. Роботы-пылесосы пользуются достаточно высоким спросом, к тому же предлагаемые брендом устройства отличаются хорошим качеством (собираются в Корее).

Особенности франшизы:

предоставление брендбука и рекламного видео;

готовые инструкции для создания прибыльного бизнеса;

подготовка руководителя и сотрудников;

создание landing-page и настройка рекламы в сети;

лучшие цены на поставляемую технику и др.

Есть много других интересных проектов и франшиз, предусматривающих торговлю, а также производство необычной продукции с дальнейшей реализацией. Например, можно заниматься изготовлением тротуарной плитки, которая светится в темноте. Это интересный товар, открывающий широкие возможности в плане дизайна экстерьера. Другой проект – производство акриловой краски для печати на холстах.

Знакомьтесь с франшизами разных категорий и выбирайте направление для бизнеса, запуская магазин или производство по готовой схеме – это удобно и значительно повышает шансы на успешное развитие своего дела.