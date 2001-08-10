Автоматика для откатных ворот R-Tech и ее особенности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Надежные ограждающие конструкции откатного типа отлично подходят для загородных домов, участков. Компактные размеры и удобство открывания/закрывания позволяют использовать такие ворота на ограниченных пространствах. Эффективным дополнением для комфорта при эксплуатации служит электропривод. Фирменная автоматика для откатных ворот r tech предлагается в полной комплектации с радиоуправлением и системами безопасности. Серия приводов отличается простотой монтажа и настройки, надежностью и длительным сроком эксплуатации. Автоматика от российского бренда подходит для промышленных конструкций и ворот на частных территориях.
Преимущества автоматики R-Tech для откатных ворот
Приводы от отечественного производителя проходят испытания на максимальных нагрузках. Их высокая устойчивость к пониженному напряжению позволяет с уверенностью говорить о долговечности и работе без сбоев при отрицательных температурах (до -40 градусов Цельсия) или перепадах, любых погодных условиях. Работает привод и при +70 градусах. К другим преимуществам автоматики для откатных ворот относятся:
- высокая работоспособность за счет используемых в приводах качественных материалов;
- простота настройки платы управления;
- возможность выбора привода с магнитными или механическими концевиками;
- длительный срок эксплуатации — до 200 рабочих циклов;
- удобство программирования с помощью специальных переключателей;
- практичность — возможность разблокировки металлическим ключом при необходимости;
- удобная настройка времени паузы до автоматического закрытия;
- режим «калитки»;
- высокий уровень защиты от влаги, механических повреждений, износа.
Особенности комплектации
Фирменная российская автоматика на откатные ворота от R-Tech привлекает не только надежность, но и достойной комплектации. Она включает фотоэлементы безопасности, пару настроенных пультов, сигнальную лампу со встроенной антенной, концевики, ПДУ и сам привод. Можно обеспечить удобство управления откатными воротами на вашем загородном участке или коммерческой территории.
На автоматику отечественного бренда предоставляется гарантия качества. Производитель проводит разработку, испытания, сборку. При выборе привода для ворот учитывают его мощность, тяговое усилие, допустимый температурный диапазон для стабильной работы, максимальную скорость. Вес и ширина ворот тоже имеют значение.
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