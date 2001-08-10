Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ламинированное покрытие – востребованная разновидность отделки пола. Его выбирают для жилых и общественных помещений. Оптимальный вариант – ламинат kronospan.

Главные плюсы

Ламинатное покрытие, позволяющее украсить любое помещение, можно посмотреть в нашем каталоге. К преимуществам отделочного материала относят следующие моменты:

Экологичность – главный плюс. При производстве применяются натуральные, качественные материалы. Все доски содержат 90% дерева. Это покрытие подходит для дома, в том числе для спальни, детской.

Стройматериал считается универсальным. Он украсит комнату в любом стиле. Его выбирают для ванной, кухни, балкона.

Антистатичность – еще одно важное преимущество. Материалы не образуют статическое электричество, поэтому они не собирают пыль, грязь. Это упрощает уход. Для мытья можно не применять химические средства, подходит вода.

Дизайн отделки стильный. У материала шероховатая текстура. По внешнему виду полы похожи на тесаную древесину. Предлагаются разные стилистические направления и расцветки. Покрытие может имитировать разные породы.

Увеличить срок эксплуатации поможет пробковая подложка. Тогда отделка прослужит больше 15 лет. Заказать ее можно на нашем сайте.

Укладка выполняется несложно. Покрытие устанавливается своими силами. При скреплении деталей применяется технология TwinClick, что упрощает процедуру.

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Рекомендации по выбору

Выбирая ламинат, необходимо ориентироваться на его класс. Тончайшие покрытия 31 и 32 класса устанавливают в домашних комнатах – гостиных, спальнях. На кухню желательно стелить износоустойчивый материал с повышенной влагоустойчивостью.

Еще при выборе следует смотреть на дизайн и цвета, которых очень много. На кухню подходит яркий вариант. В гостиную лучше стелить материал с привычным древесным принтом и окрасом.

Огромное значение имеет стиль интерьера. Для классики выбирают венге, дуб, бук. В комнату хай-тек приобретают серый ламинат с тиснением. Отлично выглядит ламинат с принтом под мрамор или с геометрическим узором.

Для прованса выбирают светлое покрытие, напоминающее дуб. Особенно красиво выглядят материалы цвета беленый дуб или бежево-серые тона.

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