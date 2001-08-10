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Ламинат kronospan - советы и помощь при выборе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ламинированное покрытие – востребованная разновидность отделки пола. Его выбирают для жилых и общественных помещений. Оптимальный вариант – ламинат kronospan.
Главные плюсы
Ламинатное покрытие, позволяющее украсить любое помещение, можно посмотреть в нашем каталоге. К преимуществам отделочного материала относят следующие моменты:
- Экологичность – главный плюс. При производстве применяются натуральные, качественные материалы. Все доски содержат 90% дерева. Это покрытие подходит для дома, в том числе для спальни, детской.
- Стройматериал считается универсальным. Он украсит комнату в любом стиле. Его выбирают для ванной, кухни, балкона.
- Антистатичность – еще одно важное преимущество. Материалы не образуют статическое электричество, поэтому они не собирают пыль, грязь. Это упрощает уход. Для мытья можно не применять химические средства, подходит вода.
- Дизайн отделки стильный. У материала шероховатая текстура. По внешнему виду полы похожи на тесаную древесину. Предлагаются разные стилистические направления и расцветки. Покрытие может имитировать разные породы.
- Увеличить срок эксплуатации поможет пробковая подложка. Тогда отделка прослужит больше 15 лет. Заказать ее можно на нашем сайте.
- Укладка выполняется несложно. Покрытие устанавливается своими силами. При скреплении деталей применяется технология TwinClick, что упрощает процедуру.
На сайте ideapola.by предлагаются практичные строительные материалы. С ними получается стильная отделка любых помещений.
Рекомендации по выбору
Выбирая ламинат, необходимо ориентироваться на его класс. Тончайшие покрытия 31 и 32 класса устанавливают в домашних комнатах – гостиных, спальнях. На кухню желательно стелить износоустойчивый материал с повышенной влагоустойчивостью.
Еще при выборе следует смотреть на дизайн и цвета, которых очень много. На кухню подходит яркий вариант. В гостиную лучше стелить материал с привычным древесным принтом и окрасом.
Огромное значение имеет стиль интерьера. Для классики выбирают венге, дуб, бук. В комнату хай-тек приобретают серый ламинат с тиснением. Отлично выглядит ламинат с принтом под мрамор или с геометрическим узором.
Для прованса выбирают светлое покрытие, напоминающее дуб. Особенно красиво выглядят материалы цвета беленый дуб или бежево-серые тона.
Выбрать подходящие напольные покрытия можно на сайте ideapola.by. Большой ассортимент материалов поможет сделать современную отделку в любом помещении.
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