Что подарить ребенку, от игрушек до серебряных ложек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все дети любят получать подарки, особенно если взрослым удается угадать с предпочтениями и ожиданиями ребенка. Потратив немного времени на выбор, всегда можно найти хороший презент.

Идеи хороших подарков для детей разных возрастов

В течение года есть множество поводов для дарения подарка детям, будь это день рождения или любой другой праздник, либо просто желание порадовать ребенка. Вот примеры того, что можно подарить:

конструкторы – широкий выбор вариантов, от классических «Лего» до технических наборов;

интерактивные технологичные игрушки – роботы, куклы и другие персонажи, умеющие разговаривать, двигаться, петь песни, реагировать на действия ребенка и т.д.;

настольные игры – шахматы, «Монополия» и др.

спортивные товары – мячи, велосипеды, ролики, скейтборды, беговые дорожки (и другие тренажеры) которые помогут ребенку развиваться физически, это отличный вариант подарка.

Можно подарить детские книги с яркими иллюстрациями. Хорошим вариантом станут развивающие игры, помогающие развивать интеллект, память и логическое мышление (головоломки, лабиринты). На день рождения в качестве подарка подойдут креативные наборы для творчества, например, лепки и рисования.

На разные праздники можно дарить серебряные ложки для детей с именами, считающиеся традиционным и памятным подарком. Выбор приборов впечатляет. Это очень красивые изделия с интересным дизайном, привлекающие внимание ребенка. Подчеркнем, что серебро считается символом благополучия.

Еще несколько слов о памятных подарках из серебра

Если нужен памятный подарок, который будет долгие годы напоминать о празднике и дарителе, тогда можно подарить ребенку серебряную ложку. Поводы любые, от дня рождения до именин. Это не только памятный, но и практичный подарок, поскольку будет использоваться по назначению. Красивые приборы из серебра поднимают настроение, дарят положительные эмоции и даже способствуют укреплению здоровья.

Польза серебра

О пользе этого металла известно уже давно, поэтому серебряные ложки могут оказывать положительное воздействие на организм, защищая от вирусов и бактерий, инфекций и заболеваний (это объясняется тем, что серебро имеет антимикробное свойство). Так что данный подарок действительно очень полезный.

Именные ложки из серебра

Подарок можно персонализировать, заказав услугу нанесения имени ребенка на столовый прибор с помощью гравировки. Технология позволяет получить долговечную надпись – она не стирается со временем, смотрится красиво и эффектно. Серебряные ложки с именем ребенка стоят недорого, зато это практичный, памятный подарок, который можно передавать из поколения в поколение.