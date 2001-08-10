Особенности и преимущества циклевки паркета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Паркет можно встретить во многих помещениях. Раньше это был самый популярный способ оформления пола и в наши дни он также пользуется спросом. Это красивый, долговечный, элегантный и недорогой материал, который отлично впишется практически в любой дизайн. Дощечки выполняются из натурального дерева, а компактный размер позволяет выложить их как угодно. Однако паркет, как и все вещи в нашей жизни, имеет свойство изнашиваться. Для восстановления его первоначального вида и функций проводятся определенные работы. Цена циклевки паркета в Москве будет значительно ниже, чем полноценная замена напольного покрытия.

Что такое циклевка

Циклевка паркета – процесс обновления внешнего вида напольного покрытия. Основная его суть заключается в снятии тонкого верхнего слоя. Соответственно, для этого применяется специальная аппаратура, которая называется циклевочная машина. На ней закреплены очень острые наточенные ножички, которые снимают лак и верхний слой покрытия. Таким образом, после проведения данной процедуры паркет приобретет вторую жизнь и прослужит еще несколько лет.

После снятия верхнего слоя и устранения неровностей наступает последний этап, а именно – шлифовка пола для полного выравнивания и очищения. После чего напольное покрытие обрабатывается лаком или специальным воском, который придает блеск и защищает от царапин. Цены на паркетные работы в Москве более чем доступные, в любом случае такая услуга обойдется намного дешевле, чем укладка нового покрытия.

Когда нужна циклевка

Задуматься о реставрации паркета следует, если:

напольное покрытие прослужило уже много лет и в результате получило множество царапин, трещин, неровностей и других визуальных дефектов, которые портят общее впечатление;

напольное покрытие потускнело или лак потерял свой исходный цвет;

паркетные планки расшатались и при ходьбе слышен скрип;

при прохождении по паркету слышится характерный пустой звук: это означает, что под половицами начали появляться пустоты, которые свидетельствуют о скором отслоении планок.

Кроме того, циклевка станет отличным решением даже в случае, если вы решили класть новый паркет. Существует целый ряд и других случаев, когда понадобится данная услуга. Самостоятельно заниматься ремонтом паркета не стоит, так как из-за отсутствия необходимого оборудования процесс затянется, а также может не дать желаемого результата. Поэтому следует обратиться за помощью к специалистам.