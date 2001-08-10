Циклевка и шлифовка паркета: когда такие услуги необходимы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шлифовка паркета является востребованной услугой. При ремонте жилого или коммерческого помещения нередко требуется привести в порядок напольное покрытие. Обращаться по этому поводу нужно к опытному мастеру, который профессионально выполнит работы. Специалист способен устранить все неровности, выполнить поставленную задачу профессионально, а на финальном этапе покрыть поверхность лаком. Кроме того, он способен устранить скрип элементов покрытия. Тем, кому нужна шлифовка паркета цена покажется доступной.

Что нужно знать о циклевке

Если вам необходимо восстановление идеального состояния напольного покрытия, то стоит обратиться в компанию «Наш Паркет». Напольное покрытие может пострадать при некорректной эксплуатации, в процессе перемещения большой мебели, из-за падения тяжелого предмета. Для возвращения поверхности в нормальное состояние выполняется общая циклевка. Специалисты используют немецкую технику, с помощью которой обеспечивается наилучшее качество работ, количество пыли удается минимизировать благодаря специальным пылесборникам.

Как проводится циклевка

Перед началом работ требуется демонтаж плинтусов, все плохо приклеенные плашки укрепляются, поврежденные детали убирают. Затем проводится первая циклевка. Для нее используют оборудование барабанно-ленточного типа, имеющее абразивную ленту крупной зернистости.

С помощью данной операции устраняется старый слой лака. Еще получается избавиться от разных заметных повреждений – трещин и сколов. После процедуры становится виден новый слой древесины, который отлично выглядит.

Затем выполняется еще одна обработка, для которой используется техника с абразивной лентой средней зернистости. Она позволяет избавиться от всех неровностей поверхности, которые остались после предыдущего этапа циклевки. Затем мастер переходит к локальной шлифовке напольного покрытия. Прорабатываются труднодоступные места – углы, зоны под радиаторами.

В чем заключаются преимущества циклевки паркетной доски

Есть несколько значимых преимуществ:

Значительная экономия. Нет необходимости в покупке новой паркетной доски, вместо периодической замены напольного покрытия можно провести поверхностную циклевку, результатом таких действий получается двойная экономия. Полученное покрытие выглядит ничем не хуже нового.

Прекрасный результат. Если укладывать новую паркетную доску, то придется выполнять продолжительные по времени работу. Необходимо избавляться от старого напольного покрытия, готовить к установке новое, монтировать паркетную доску. Предстоит еще потратиться на доставку материала, распаковку, после проведения всех работ придется вывезти мусор. Циклевка – гораздо более привлекательный вариант.

Отсутствие шума. Когда демонтируется паркетная доска – это пыльный и достаточно шумный процесс. Если выполняется циклевка с применением качественного оборудования, то никаких проблем не будет. Можно жить в доме прямо во время работ, в таком случае лак для обработки выбирается на водной основе, такой не пахнет.

Почему стоит обратиться в компанию «Наш Паркет»

Рекомендуем вызвать на объект опытного мастера. Специалист не только оценит состояние пола, но и со знанием дела проконсультирует клиента. Обновленное паркетное покрытие может прослужить еще много лет. Циклевка проводится без пыли, качество шлифовки хорошее, лак – экологически чистый. На работу предоставляется гарантия. Стоимость зависит от площади помещения. Если будет желание изменить цвет напольного покрытия, то можно выбрать дополнительно тонировку паркета.