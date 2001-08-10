Тихоокеанское
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17:18, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Новая коллекция шорт для мальчиков от Orby

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шорты давно признаны практичным, полезным предметом детского или подросткового гардероба, чем объясняется их популярность. Шорты для мальчика – это наиболее удачный вариант летней одежды, характеризующийся своим удобством и практичной универсальностью. Их носят дети в любом возрасте начиная с детского сада и заканчивая подростковым периодом.

Объективные плюсы изделий от Orby

Перечислим основные достоинства худи от этого бренда:

  • Практичность. Шорты всех моделей хорошо гармонируют с разными стилями в одежде и особенно удачно смотрятся со спортивными кофтам, классическими футболками, а также любой городской обувью.
  • Комфортность ношения летом. Для этого вида одежды производитель использует дышащий, мягкий к телу материал, который сохраняет свои первоначальные свойства даже после неоднократной стирки.
  • Обилие дизайнов. Orby регулярно выпускает новые коллекции подростковой одежды, в которых обязательно найдутся обновленные фасоны и модели шорт любого модного среди парней оттенка.
  • Качество. Срок службы продуктов Orby достаточно внушителен, что объясняется качественными технологиями производства и использованием надежных материалов.

Как выбрать

Некоторые важные критерии будут полезны тем, кто планирует купить детские шорты на мальчика:

  • Материал, из которого изготовлена вещь, мягкий, приятный к телу, а также не меняется после стирки;
  • Ровные, прочные швы без зазоров;
  • Учет сезонности продукта. Для летнего пляжного отдыха есть укороченные модели, для более прохладного периода – более аутентичные и с более толстой подкладкой;
  • Необходимость примерки. Даже зная нужный размер, не всегда можно угадать с особенностями посадки фасона.
  • Износостойкость. Учитывая активность большинства мальчиков, шорты должны быть устойчивы к постоянному контакту с разными поверхностями и хорошо отстирываться от грязи.

С чем носить

Наиболее удачный вариант сочетания – футболки и летние майки, которые буквально созданы для гармонии с шортиками на лето. В качествен обуви уместно использовать сандалии или кроссовки на шнурках.

Большинство моделей шортиков на мальчика предполагают использование в теплую погоду, поскольку мальчики обычно не носят колготки или гольфы в отличие от девочек. Наверх уместно надеть джинсовую куртку или толстовку, чтобы защититься от ветра или прохлады. Обобщить критерии поиска можно, обозначив главное правило: ориентироваться стоит на собственные ощущения ребенка, а затем уже обратить внимание на вид, дизайн или расцветку.

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