Новая коллекция шорт для мальчиков от Orby

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шорты давно признаны практичным, полезным предметом детского или подросткового гардероба, чем объясняется их популярность. Шорты для мальчика – это наиболее удачный вариант летней одежды, характеризующийся своим удобством и практичной универсальностью. Их носят дети в любом возрасте начиная с детского сада и заканчивая подростковым периодом.

Объективные плюсы изделий от Orby

Перечислим основные достоинства худи от этого бренда:

Практичность. Шорты всех моделей хорошо гармонируют с разными стилями в одежде и особенно удачно смотрятся со спортивными кофтам, классическими футболками, а также любой городской обувью.

Комфортность ношения летом. Для этого вида одежды производитель использует дышащий, мягкий к телу материал, который сохраняет свои первоначальные свойства даже после неоднократной стирки.

Обилие дизайнов. Orby регулярно выпускает новые коллекции подростковой одежды, в которых обязательно найдутся обновленные фасоны и модели шорт любого модного среди парней оттенка.

Качество. Срок службы продуктов Orby достаточно внушителен, что объясняется качественными технологиями производства и использованием надежных материалов.

Как выбрать

Некоторые важные критерии будут полезны тем, кто планирует купить детские шорты на мальчика:

Материал, из которого изготовлена вещь, мягкий, приятный к телу, а также не меняется после стирки;

Ровные, прочные швы без зазоров;

Учет сезонности продукта. Для летнего пляжного отдыха есть укороченные модели, для более прохладного периода – более аутентичные и с более толстой подкладкой;

Необходимость примерки. Даже зная нужный размер, не всегда можно угадать с особенностями посадки фасона.

Износостойкость. Учитывая активность большинства мальчиков, шорты должны быть устойчивы к постоянному контакту с разными поверхностями и хорошо отстирываться от грязи.

С чем носить

Наиболее удачный вариант сочетания – футболки и летние майки, которые буквально созданы для гармонии с шортиками на лето. В качествен обуви уместно использовать сандалии или кроссовки на шнурках.

Большинство моделей шортиков на мальчика предполагают использование в теплую погоду, поскольку мальчики обычно не носят колготки или гольфы в отличие от девочек. Наверх уместно надеть джинсовую куртку или толстовку, чтобы защититься от ветра или прохлады. Обобщить критерии поиска можно, обозначив главное правило: ориентироваться стоит на собственные ощущения ребенка, а затем уже обратить внимание на вид, дизайн или расцветку.