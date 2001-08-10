Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый год приносит с собой новые события и тенденции, которые оказывают сильное влияние на бизнес и индустрию. Чтобы продолжать рост важно использовать актуальные маркетинговые ходы. Мы подобрали несколько трендов из области маркетинга, которые окажутся полезные индивидуальным предпринимателям, владельцам бизнеса и простым фрилансерам.

Почему важно следить за новыми маркетинговыми приёмами

Использование маркетинговых приёмов может помочь в привлечении новой аудитории и удержании старой. Очень часто происходит так, что методики внедренные одной компанией могут приобрести широкую популярность за короткий временной срок. Поэтому важно следить за маркетинговыми трендами.

Какие маркетинговые приёмы актуальны в 2023 году

Одним из наиболее актуальных маркетинговых приёмов остаётся взаимодействие с блогерами. По статистике 93% маркетологов в процессе продвижения товара используют инфлюенсеров, поскольку это позволяет не только значительно расширить круг потенциальных покупателей товара, но и повышает вероятность его покупки. Обычно блогеры пользуются большим доверием со стороны своей аудитории, поэтому продвижение товара через взаимодействие с блогером может значительно увеличить число продаж.

Не менее значимую актуальность имеют инфоповоды. Наибольшее значение они имеют у молодежной аудитории, поэтому если у вас есть возможность обратить популярный инфоповод себе на пользу, стоит непременно сделать это.

Важно не забывать о поддержании связи со своими клиентами. Сделать это удобнее всего в социальных сетях. Если ваша компания до сих пор не имеет сообщества во Вконтакте или группы в Телеграм, то стоит это исправить. Так вы сможете собрать наиболее лояльную аудиторию в одном месте. К тому же социальные сети компании это отличное средство оповещения об акциях, выходе нового продукта или получения обратной связи от покупателей.

Покупатели предпочитают выбирать бренды, которые представляют собой реальных людей, а не безликие лого. Поэтому стоит постараться над тем, чтобы очеловечить компанию. Маркетинговые исследования показали, что большее вовлечение сотрудников бренда в его медийное освещение, создание человеческого лица бренда приводит к росту числа продаж на 18%.

Многие люди предпочитают бренды, которые разделяют их ценности. Поэтому важно декларировать идеи, которые поддерживает компания. Но при этом необходимо остановиться на социальной сфере, не затрагивая политику. Так как в противном случае вы рискуете отпугнуть часть клиентов. Многие компании принимают участие в помощи приютам для животных, детским домам или другим социальным заведениям. Всё это позволяет создать позитивный имидж компании в глазах потенциальных покупателей.

Видеоконтент занимает в маркетинге не последнее место. TikTok и YouTube пользуются широкой популярностью, поэтому могут служить отличным способом привлечения новой аудитории. С помощью этих платформ вы можете показывать жизнь своего бренда изнутри, что привлечет ещё большее внимание людей. Именно поэтому важно следить за популярными тенденциями маркетинга, чтобы успеть применить их на пользу своей компании или бренда.