Более 100 автоломбардов Санкт-Петербурга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Получение денег взаймы под технический паспорт транспортного средства (ПТС), становится все более популярной и востребованной финансовой услугой. Столкнувшись с необходимостью воспользоваться ей, пользователь задается вопросом: куда обратиться и где получить наиболее выгодное, оперативное и честное обслуживание? Сайт-агрегатор ZaymPTS создан для того, чтобы помочь в выборе подходящего места и получить наиболее выгодные условия в автоломбардах Санкт-Петербурга. Рассмотрим подробней возможности сервиса.

Какие возможности дает агрегатор ZaymPTS

Агрегатор предоставляет обширный каталог организаций, оказывающих услуги автозайма с различными условиями, на разную сумму и с разными сроками погашения. Кроме того, отдельные МФО работают только с легковым или легковым, коммерческим транспортом, мототехникой.

Заемщик может оперативно ознакомиться с тем или иным предложением, найти контактные данные организации, изучить кредитное предложение, оценив все возможные риски и преимущества. В списке МФО и автоломбарды в разных частях Санкт-Петербурга.

Виды представленных финансовых услуг

Понятие автозайма объединяет в себе множество различных услуг, которые предоставляются соответствующим организациям. Так, пользователь может быстро подобрать следующую услугу:

займ на карту с быстрым перечислением средств на указанный номер пластиковой карты;

займ наличными получить которые можно в офисе организации или на дому (в режиме онлайн);

срочный автозайм с рассмотрением заявки в течение 15 минут;

выделение средств при плохой кредитной истории, наличие других кредитов;

займ юридическому или физическому лицу с соответствующим типом оформления бумаг.

Выбрав подходящий раздел, Вы можете подобрать удобные для вас условия, предлагаемые той или иной организацией.

Преимущества использования сервиса ZaymPTS

Основной целью сайта является честное информирование пользователя о всех возможных местах, где предоставляются услуги автозайма. При этом, исключена реклама того или иного сервиса, способная повлиять на выбор. Агрегатор имеет следующие преимущества:

большой перечень МФО организаций и автоламбардов;

честная оценка каждого сервиса, проведенная клиентами знакомыми с услугами;

описание условий получения займа, сумм, сроков и прочего;

контактные данные необходимые для обращения в сервис за консультированием или автозаймом на тех или иных условиях.

Располагая точными данными о рейтинге того или иного МФО или автоломбарда, Вы сможете подобрать организацию предоставляющую прозрачные и оперативные услуги. В каталоге предоставлены все возможные варианты займов по СПб. Также предоставляется исчерпывающая информация о текущих условиях кредитования от разных финасовых компаний.