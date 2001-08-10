21:12, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Более 100 автоломбардов Санкт-Петербурга
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Получение денег взаймы под технический паспорт транспортного средства (ПТС), становится все более популярной и востребованной финансовой услугой. Столкнувшись с необходимостью воспользоваться ей, пользователь задается вопросом: куда обратиться и где получить наиболее выгодное, оперативное и честное обслуживание? Сайт-агрегатор ZaymPTS создан для того, чтобы помочь в выборе подходящего места и получить наиболее выгодные условия в автоломбардах Санкт-Петербурга. Рассмотрим подробней возможности сервиса.
Какие возможности дает агрегатор ZaymPTS
Агрегатор предоставляет обширный каталог организаций, оказывающих услуги автозайма с различными условиями, на разную сумму и с разными сроками погашения. Кроме того, отдельные МФО работают только с легковым или легковым, коммерческим транспортом, мототехникой.
Заемщик может оперативно ознакомиться с тем или иным предложением, найти контактные данные организации, изучить кредитное предложение, оценив все возможные риски и преимущества. В списке МФО и автоломбарды в разных частях Санкт-Петербурга.
Виды представленных финансовых услуг
Понятие автозайма объединяет в себе множество различных услуг, которые предоставляются соответствующим организациям. Так, пользователь может быстро подобрать следующую услугу:
- займ на карту с быстрым перечислением средств на указанный номер пластиковой карты;
- займ наличными получить которые можно в офисе организации или на дому (в режиме онлайн);
- срочный автозайм с рассмотрением заявки в течение 15 минут;
- выделение средств при плохой кредитной истории, наличие других кредитов;
- займ юридическому или физическому лицу с соответствующим типом оформления бумаг.
Выбрав подходящий раздел, Вы можете подобрать удобные для вас условия, предлагаемые той или иной организацией.
Преимущества использования сервиса ZaymPTS
Основной целью сайта является честное информирование пользователя о всех возможных местах, где предоставляются услуги автозайма. При этом, исключена реклама того или иного сервиса, способная повлиять на выбор. Агрегатор имеет следующие преимущества:
- большой перечень МФО организаций и автоламбардов;
- честная оценка каждого сервиса, проведенная клиентами знакомыми с услугами;
- описание условий получения займа, сумм, сроков и прочего;
- контактные данные необходимые для обращения в сервис за консультированием или автозаймом на тех или иных условиях.
Располагая точными данными о рейтинге того или иного МФО или автоломбарда, Вы сможете подобрать организацию предоставляющую прозрачные и оперативные услуги. В каталоге предоставлены все возможные варианты займов по СПб. Также предоставляется исчерпывающая информация о текущих условиях кредитования от разных финасовых компаний.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
10:45 3 Марта Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
16:32 3 Марта Городской парк Южно-Сахалинска начал подготовку к летнему сезону
16:57 6 Марта "Аврора" открыла весеннюю продажу билетов в Красноярск
15:09 3 Марта Федеральная сеть магазинов в Южно-Сахалинске изменила вывески в соответствии с новыми требованиями
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?