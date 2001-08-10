21:11, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
АО «Инвестиционная компания ЛМС» — отказ «Газпрома» выплачивать дивиденды плохо отразится на рынке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В начале июля в «Газпроме» озвучили свой отказ от выплаты дивидендов акционерам за прошедший год, хотя ранее совет директоров компании обещал распределить чистую прибыль держателям акций на общую сумму более 1 трлн руб. Планы были изменены вследствие решения Правительства разово увеличить НДПИ для нефтегазового гиганта на 1,248 трлн руб. Таким образом, чистая прибыль предприятия достанется бюджету страны.
Эксперты АО «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» уверены, что данное решение может очень негативно отразиться не только на акциях «Газпрома», но и в целом на рынке ценных бумаг РФ. Продать акции любых российских компаний по выгодным ценам можно здесь: https://www.lmsic.com/prodat-akcii/.
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