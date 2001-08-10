Винтовые сваи для фундамента — это выгодно и удобно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выстроить надежное и долговечное основание можно не на любом участке — для этого нужны подходящие условия. Однако винтовые сваи для фундамента являются в некотором смысле универсальной технологией, поскольку сохраняют устойчивость десятилетиями, а для их установки подходят любые грунты (кроме голых скал), рельеф с перепадами высот, участки вблизи водоемов или полностью затопленные, территории вечной мерзлоты. Повысить надежность такого основания можно использованием стальных опор, выпущенных на заводе. Изготовление на производстве гарантирует несколько базовых факторов качества: использование исключительно нового металла, обработку на станках ЧПУ высокой точности, нанесение антикоррозийного покрытия строго по технологии, четко работающий приемо-сдаточный контроль. Вся продукция имеет соответствующие указанным стандартные размеры, что делает ее ремонтопригодной и подходящей для повторного использования.
Конструкция и производство
Успешность внедрения свайной технологии с высокой скоростью стала возможна благодаря точно разработанной конструкции каждой стальной опоры, а также многообразию размерных характеристик и конструкционных особенностей. При изготовлении любое изделие проходит четко отлаженные этапы производственного процесса:
- стальная труба нужного диаметра нарезается на точно отмеренные сегменты;
- на нижнем конце вырезается «корона», лепестки которой позже свариваются в острый наконечник;
- на штамповочном прессе заготавливаются лопасти с последующим их изгибанием;
- с помощью плазменной резки лопасти привариваются к острию;
- готовое изделие покрывается после зачистки слоем эпоксидной грунтовки.
Кроме широкого выбора типоразмеров (Ø 57-325 мм) и длины ствола (1,5-4,5 и 3-11 м), заводы предлагают под индивидуальные условия различные конструкционные решения: наконечник с 1 или 2 лопастями, столбы узко или широколопастные, многовитковые, шприцеобразные, комбинированные (для оград), с литым наконечником.
Особенности монтажа
Отличительная черта любого свайного фундамента — монтаж здесь не менее важен, чем качество и надежность опор. Именно поэтому заказчики в подавляющем большинстве предпочитают иметь дело с опытными бригадами, чьи услуги предлагают заводы. Строители приступают к установке с готовыми проектными расчетами: размечают участок, завинчивают сваи с помощью спецтехники или (при небольших объемах) руками, обрезают верхушки с выравниванием по горизонтали, внутрь стволов засыпают ПЦС, приваривают оголовки и обвязывают. Для сооружения ростверка используют чаще всего швеллер и уголок, реже — двутавр (для массивных объектов). Профтруба применяется, если требуется дополнительная обвязка на участках с перепадами высот более 1 м.
Преимущества технологии
Металлические столбы — не только универсальное с точки зрения грунтов решение, но и максимальной выгодный и простой вариант возведения фундамента:
- экономический эффект, если сравнивать с конструкцией из ж/б, составляет как минимум 30-50%;
- гарантийный срок эксплуатации стальных опор с завода — до 80 лет, а при монтаже опытной бригадой — до 150;
- вести работы можно не только в теплый сезон, но и в морозы, на участках с вечной мерзлотой, поскольку технология не нуждается в использовании воды;
- скорость стройки зависит от способа монтажа (ручной или механизированный) и количества СВС, находится в пределах 1-5 дней.
Крупные производственные предприятия предлагают изготовление винтовых свай в СПб по самым низким ценам с возможностью заказа не только типовых изделий, но и индивидуальных проектов, а также профессионального монтажа.
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