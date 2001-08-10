Автомобили ŠKODA: лифтбеки, кроссоверы и другие модели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания ŠKODA выпускает широкий выбор современных автомобилей разных модификаций. В линейке представлены функциональные модели для семейного использования, деловых поездок и путешествий.

ŠKODA KAROQ и OCTAVIA – кроссовер и пятидверный лифтбек

Кроссовер ŠKODA KAROQ представлен в нескольких комплектациях – Active, Ambition и Style. Это мощное и компактное авто, хорошо сочетающее эффектный внешний вид с функциональностью.

Особенности экстерьера:

пластиковые свесы, добавляющие машине визуальной мощи;

кристаллические светодиодные фары;

динамические кривые кузова;

узнаваемая форма капота с характерной решеткой радиатора.

В кроссовере предусмотрены разные системы безопасности, включая ассистента парковки, систему контроля слепых зон, ассистента удержания полосы, адаптивный круиз-контроль и др.

Также в автомобиле реализованы решения SIMPLY CLEVER. С комплектациями этой модели и других машин ŠKODA можно ознакомиться на сайте официального дилера Сигма Шкода СПб, здесь представлен широкий модельный ряд, включая OCTAVIA, RAPID и флагманское авто SUPERB.

Новая ŠKODA OCTAVIA

Это большой лифтбек с мощным двигателем. Автомобиль оснащен всем необходимым для комфортных и безопасных поездок – пакет опций для зимней эксплуатации машины, отличная управляемость в разных дорожных условиях, функциональная мультимедиа, система подогрева. К другим преимуществам автомобиля «Шкода Октавия» можно отнести просторный салон, удобные кресла, стильный дизайн.

Обновленная модель ŠKODA RAPID – стиль, мощность и удобство

Это одна из самых продаваемых (и доступных) в РФ моделей. Автомобиль отличается компактными размерами, хотя на просторе салона это не сказывается. Зато в условиях города за счет компактности машина чувствует себя прекрасно, уверенно маневрируя и проще находя место для парковки.

Продуманная организация салона

Среди особенностей можно выделить:

широкий диапазон регулировок нового руля;

систему подогрева лобового и заднего стекла;

медиасистему с широким дисплеем;

набор слотов USB-C для девайсов;

камеру заднего вида, датчики парковки и др.

Особенности оснащения зависят от комплектации «Шкода Рапид». Даже в базовых версиях автомобиля предусмотрен богатый набор опций. Машина хорошо подходит для путешествий, обладая просторным багажным отделением.

Еще одно преимущество – это экономичный расход топлива. По данному показателю машина дает форму многим моделям, например, на 100 км требуется 5,4 литра бензина (зависит от типа двигателя).

Модель смотрится элегантно и эффектно, оснащаясь светодиодной штатной оптикой. В зависимости от комплектации авто оснащается противотуманными фарами, климат-контролем, обогревом руля, датчиками дождя и света, системой бесключевого доступа, задним парктроником и др. Подробную информацию о ŠKODA RAPID и других авто производителя можно получить на сайте официального дилера.