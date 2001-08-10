Насколько реально оформить ипотеку без первоначального взноса?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Этот вопрос интересует абсолютно каждого человека, который в ближайшее время планирует покупку недвижимости. Не всегда получается накопить крупную сумму, поэтому ипотека без первоначального взноса становится оптимальным вариантом. Вы должны понимать, что к таким заёмщикам у банков могут быть более серьезные требования и это вполне нормально. Давайте попробуем разобраться, насколько реально оформить ипотеку, если совсем нет денег на первый взнос.

Для чего банкам брать с заёмщика взнос?

Если говорить простым языком, то это некая гарантия того, что вы будете выплачивать долг. Чаще всего сумма составляет не более 10–20% от полной стоимости жилья. Для банка это показатель, что клиент обладает достаточной финансовой грамотностью и дисциплиной, то есть способен накопить средства. Среди других характеристик потенциального заёмщика с первоначальным взносом мы можем выделить следующие:

Ответственность. Если вы смогли накопить крупную сумму, то сможете и уследить за графиком ежемесячных платежей.

Клиенты, которые дают большой первый взнос, обычно не допускают просрочек, это статистика.

Первоначальный взнос в положительном ключе влияет на ликвидность ипотечной квартиры, которая до момента выплаты кредита остается в залоге у банка.

Подробнее об условиях кредитования без первоначального взноса можно почитать тут.

Может ли материнский капитал выступать первым взносом?

Если у вас есть маленькие дети, то наверняка и не использован материнский капитал. Раньше его нельзя было вносить как первый платеж по ипотеке, но сейчас эти условия уже неактуальны. В некоторых случаях суммы на сертификате материнского капитала будет достаточно, чтобы полностью закрыть первый взнос по ипотеке, в других его может хватить только на часть платежа. Здесь уже всё зависит от стоимости квартиры и условий банка, выступающего в качестве кредитора. Есть еще варианты с использованием льготной ипотеки, но под не попадают не все семьи. Чтобы получить льготу, вы должны соответствовать следующим условиям:

не иметь собственного жилья или нуждаться в улучшении условий проживания;

не достигнуть возраста 35 лет;

состоять в законном браке;

иметь уровень дохода, позволяющий выплачивать ежемесячные взносы по ипотеке.

Льготную ипотеку могут получить не только молодые женатые пары, но и семьи, которые состоят из одного родителя и одного ребенка.