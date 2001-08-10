22:52, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Насколько реально оформить ипотеку без первоначального взноса?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Этот вопрос интересует абсолютно каждого человека, который в ближайшее время планирует покупку недвижимости. Не всегда получается накопить крупную сумму, поэтому ипотека без первоначального взноса становится оптимальным вариантом. Вы должны понимать, что к таким заёмщикам у банков могут быть более серьезные требования и это вполне нормально. Давайте попробуем разобраться, насколько реально оформить ипотеку, если совсем нет денег на первый взнос.
Для чего банкам брать с заёмщика взнос?
Если говорить простым языком, то это некая гарантия того, что вы будете выплачивать долг. Чаще всего сумма составляет не более 10–20% от полной стоимости жилья. Для банка это показатель, что клиент обладает достаточной финансовой грамотностью и дисциплиной, то есть способен накопить средства. Среди других характеристик потенциального заёмщика с первоначальным взносом мы можем выделить следующие:
- Ответственность. Если вы смогли накопить крупную сумму, то сможете и уследить за графиком ежемесячных платежей.
- Клиенты, которые дают большой первый взнос, обычно не допускают просрочек, это статистика.
- Первоначальный взнос в положительном ключе влияет на ликвидность ипотечной квартиры, которая до момента выплаты кредита остается в залоге у банка.
Подробнее об условиях кредитования без первоначального взноса можно почитать тут.
Может ли материнский капитал выступать первым взносом?
Если у вас есть маленькие дети, то наверняка и не использован материнский капитал. Раньше его нельзя было вносить как первый платеж по ипотеке, но сейчас эти условия уже неактуальны. В некоторых случаях суммы на сертификате материнского капитала будет достаточно, чтобы полностью закрыть первый взнос по ипотеке, в других его может хватить только на часть платежа. Здесь уже всё зависит от стоимости квартиры и условий банка, выступающего в качестве кредитора. Есть еще варианты с использованием льготной ипотеки, но под не попадают не все семьи. Чтобы получить льготу, вы должны соответствовать следующим условиям:
- не иметь собственного жилья или нуждаться в улучшении условий проживания;
- не достигнуть возраста 35 лет;
- состоять в законном браке;
- иметь уровень дохода, позволяющий выплачивать ежемесячные взносы по ипотеке.
Льготную ипотеку могут получить не только молодые женатые пары, но и семьи, которые состоят из одного родителя и одного ребенка.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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