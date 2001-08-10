Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сервер - это оборудование для централизованного хранения файлов с вычислительной мощностью, позволяющей справляться с рабочими нагрузками, автоматизировать задачи управления и создать основу для гибридной облачной среды. У каждой IT компании, все зависимости от ее размеров, возникает потребность в такой технике. Лучшее решение сегодня, позволяющее небольшим фирмам сэкономить – это заказать устройства, бывшие в употреблении. Купить сервер б/у в Москве тут https://mskserver.ru/, значит получить производительное оборудование в идеальном состоянии.

Важным критерием выбора является форм-фактор. Сегодня производители предлагают три типа - Tower Server, Rackmount Server и Blade Server. Для небольшого офиса подойдут устройства первого типа, которые визуально напоминают обычный системный блок. Они занимают мало места, поэтому могут быть установлены в произвольном месте офиса. Для экономии пространства лучше купить стоечные или блейд-серверы. Они занимают минимум пространства, легко масштабируются, но им необходимо обеспечить хорошую систему охлаждения.

Учтите, что системы, способной справиться с любыми задачами, нет. Серверная техника подбирается индивидуально, отталкиваясь от поставленных задач. Для определенных серверных приложений требуются особые характеристики, например:

Серверы баз данных должны поддерживать RAID (избыточный массив независимых дисков) и иметь жесткие диски с высокой скоростью записи.

Веб-серверы выигрывают от большого объема оперативной памяти и аппаратной избыточности.

Файловые серверы в идеале должны иметь несколько отсеков для дисков с возможностью горячей замены.

Каждый тип сервера имеет свое специфическую конфигурацию и особенности, которые определяют его возможности. Поэтому при выборе необходимо обратить особое внимание на тип процессора, объем жесткого диска и оперативной памяти с учетом назначения устройства.

Обратите внимание, что серверы нуждаются в специализированных операционных системах, которые являются более надежными и предназначены для одновременной поддержки многих пользователей.

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