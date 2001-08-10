Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наружная отделка дома зачастую предполагает применение фасадных панелей, с помощью которых можно с лёгкостью имитировать текстуру различных материалов. Таким образом, здание приобретает опрятный и привлекательный внешний вид. Впрочем, панели востребованы не только из-за эстетической составляющей. С их помощью обеспечивается надёжная защита от негативных факторов извне, а также неплохая тепло- и звукоизоляция. Главное, правильно подобрать подходящие фасадные панели для облицовки.

Основные особенности отделки

Все фасадные плиты классифицируются на стеновые и цокольные, первые характеризуются внушительными габаритами и предназначены для отделки стен зданий. Масса их не превышает обычно 5 кг, а потому монтаж может возложить на свои плечи даже один человек.

Цокольные фасадные плиты предназначены для обеспечения защиты нижней части здания. Такой материал изначально пропитывается на производстве особыми составами с водоотталкивающими свойствами. Таким образом, удаётся предотвратить впитывание влаги, а значит, деформацию и появление плесени.

Цокольный материал более толстый, структура его плотнее. Он отвечает устойчивостью к достаточно серьёзным механическим повреждениям.

Какой материал применяется для изготовления фасадных панелей

Все те материалы, которые используются для этой цели, идеально подходят для эксплуатации вне помещения. Однако на погодные условия они реагируют не одинаково, именно от этого зависят сроки эксплуатации, разница в стоимости и характеристиках.

Металл

В качестве такого материала обычно выбираются оцинкованная нержавейка либо алюминий. Поверх изделия наносятся полимеры, обеспечивающие защиту от коррозии. Они же снижают чувствительность к температурным перепадам.

Главными преимуществами подобного материала являются доступность цены, прочность и устойчивость к возгоранию.

ПВХ

Панели подобного типа относятся к числу бюджетных, именно поэтому они востребованы среди многих владельцев домов. Такой материал можно обрабатывать и даже окрашивать, благодаря чему им придаётся любая фактура и оттенок. Покрытие с лёгкостью может имитировать камень, кирпичную кладку и прочие природные материалы.

К числу преимуществ пластиковой облицовки можно отнести:



неплохие показатели морозостойкости;



влагостойкость;



простоту монтажа;



небольшую массу;



невысокую стоимость;



экологичность.



Композитные фасадные панели

Для их изготовления применяются оцинкованный металл, керамогранит, клинкер либо фиброцемент. Для подобных изделий характерны устойчивость к ржавчине и длительный срок эксплуатации. Стоят они недорого и особого ухода не требуют.

Стеклопанели

Подобная отделка встречается не так часто, так как стоит гораздо дороже и отличается сложностью установки. Изготавливают её из закалённого армированного стекла, отличающегося повышенной ударопрочностью. Подобное решение используется с целью отделки фасадов магазинов, торговых центров и прочих коммерческих объектов. Преимуществом является способность поглощать ультрафиолет.

Сэндвич-панели

Облицовка, состоящая из трёх слоёв, между двумя из них располагается слой утеплителя. Таким образом, можно не только обеспечить качественную теплоизоляцию здания, но и превосходные звукоизоляционные характеристики. Сэндвич-панели, устойчивые к возгоранию, могут эксплуатироваться на протяжении 30 лет, изучить их характеристики более подробно можно по ссылке.

Изготовленные из натурального сырья, они не способны к горению и не выделяют вредных веществ. Облицовочные элементы, созданные из такого материала, отличаются прочностью, лёгкостью и устойчивостью к грибку и плесени.

Фиброцементные фасадные панели

В основе подобных изделий используется цемент, в результате материал отличается повышенной прочностью и устойчивостью к температурным колебаниям. Облицовка подобного типа идеально подходит для эксплуатации в различных климатических условиях.

Глиняные фасадные панели

По структуре они схожи с кирпичом или камнем, отличаются устойчивостью к низким температурам, а потому обеспечивают качественную защиту дома от теплопотерь. Такая облицовка характеризуется прочностью, долговечностью и способна значительно улучшить вид здания.