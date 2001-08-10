Как инженерные исследования позволяют упростить и удешевить застройку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если в планах строительные работы, потребуется всесторонне изучить местность, на которой находится стройплощадка. С целью оценки особенностей территории проводятся топографическая съемка земельного участка, геология, экология и гидрометеорология местности. По результатам изысканий инвестор сможет не только принимать взвешенные решения на разных стадиях проектирования и монтажа, но также оптимизировать затраты на возведение конструкции и повысить срок службы здания.
Зачем вообще нужны исследования
Современные строительные технологии позволяют строить надежные здания практически на любой местности. Конструкция может получиться устойчивой, независимо от рельефа, несущих параметров почвы и климатических особенностей, важно лишь принять во внимание все эти факторы во время разработки проекта. Своевременно проведенные инженерно-экологические изыскания для строительства и другие исследования позволяют понять, как застройка скажется на территории, а также как готовый объект поведет себя на участке.
Архитекторы, дизайнеры ландшафта, строители и прочие специалисты будут отталкиваться от отчетов профильных инженеров при проектировании и выполнении различных расчетов. Собранные данные пригодятся при возведении:
- коттеджей;
- промзон;
- административных учреждений;
- коммуникационных сетей;
- магистралей;
- железнодорожных путей и т. д.
Финансовая выгода от инженерных исследований
Как правило, инженерно-геодезические изыскания для строительства выполняют для получения разрешения на монтажные работы. При этом привлечение инженеров также приносят клиенту ряд финансовых выгод:
- обнаружение на местности ценных ресурсов, которые можно реализовать или применить в качестве стройматериалов;
- повышение ресурса здания и предотвращение дорогостоящих ремонтных работ, что могут потребоваться из-за допущенных в расчетах ошибок;
- выбор подходящего основания, что дает возможность избежать монтажа фундамента с излишней устойчивостью;
- оптимизация земельных работ, направленных на выравнивание стройплощадки.
Таким образом, услуги геологов, геодезистов и экологов практически всегда окупаются.
Зачем еще нужны инженерные изыскания для заказчика
Также инженерно-геологические изыскания для строительства позволяют решить и ряд других значимых для инвестора задач:
- подключение к инженерным сетям;
- расчет требуемого количества стройматериалов;
- согласование всех вопросов с природоохранными организациями;
- выбор подходящей изоляции;
- планировка окон и балконов, исходя из солнечного режима.
Благодаря грамотно составленным отчетам, детализированным топопланам и рекомендациям геологов, геодезистов и экологов процесс возведения жилых и нежилых строений становится более быстрой, простой и дешевой задачей.
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