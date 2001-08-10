Как инженерные исследования позволяют упростить и удешевить застройку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если в планах строительные работы, потребуется всесторонне изучить местность, на которой находится стройплощадка. С целью оценки особенностей территории проводятся топографическая съемка земельного участка, геология, экология и гидрометеорология местности. По результатам изысканий инвестор сможет не только принимать взвешенные решения на разных стадиях проектирования и монтажа, но также оптимизировать затраты на возведение конструкции и повысить срок службы здания.

Зачем вообще нужны исследования

Современные строительные технологии позволяют строить надежные здания практически на любой местности. Конструкция может получиться устойчивой, независимо от рельефа, несущих параметров почвы и климатических особенностей, важно лишь принять во внимание все эти факторы во время разработки проекта. Своевременно проведенные инженерно-экологические изыскания для строительства и другие исследования позволяют понять, как застройка скажется на территории, а также как готовый объект поведет себя на участке.

Архитекторы, дизайнеры ландшафта, строители и прочие специалисты будут отталкиваться от отчетов профильных инженеров при проектировании и выполнении различных расчетов. Собранные данные пригодятся при возведении:

коттеджей;

промзон;

административных учреждений;

коммуникационных сетей;

магистралей;

железнодорожных путей и т. д.

Финансовая выгода от инженерных исследований

Как правило, инженерно-геодезические изыскания для строительства выполняют для получения разрешения на монтажные работы. При этом привлечение инженеров также приносят клиенту ряд финансовых выгод:

обнаружение на местности ценных ресурсов, которые можно реализовать или применить в качестве стройматериалов;

повышение ресурса здания и предотвращение дорогостоящих ремонтных работ, что могут потребоваться из-за допущенных в расчетах ошибок;

выбор подходящего основания, что дает возможность избежать монтажа фундамента с излишней устойчивостью;

оптимизация земельных работ, направленных на выравнивание стройплощадки.

Таким образом, услуги геологов, геодезистов и экологов практически всегда окупаются.

Зачем еще нужны инженерные изыскания для заказчика

Также инженерно-геологические изыскания для строительства позволяют решить и ряд других значимых для инвестора задач:

подключение к инженерным сетям;

расчет требуемого количества стройматериалов;

согласование всех вопросов с природоохранными организациями;

выбор подходящей изоляции;

планировка окон и балконов, исходя из солнечного режима.

Благодаря грамотно составленным отчетам, детализированным топопланам и рекомендациям геологов, геодезистов и экологов процесс возведения жилых и нежилых строений становится более быстрой, простой и дешевой задачей.