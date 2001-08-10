Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ваш автомобиль давно не на ходу, а транспортный налог все равно приходится платить. Из статьи узнаете, как снять машину с учета в ГИБДД, каковы особенности данной процедуры, сколько это стоит и какие документы для этого потребуются.

Текст написан на основе статьи с сайта kulikavto.ru: Как снять с учёта машину в ГИБДД — самая подробная статья

Что понимается под снятием с учета

Процедура снятия автомобиля с учета предполагает под собой окончательное перемещение записей о нем в архив госреестра — ч. 4 п. 5 ст. 10 № 283-ФЗ.

В понимании обычных водителей процесс снятия с учета мало чем отличается от прекращения госучета транспортного средства (далее — ТС). С 2017 года по декабрь 2019 года эти процедуры имели одно значение. Однако с января 2020 года понятие каждой из них четко разграничено. Из общего осталось только то, что и в том, и с другом случае эксплуатировать такой транспорт нельзя.

В случае с прекращением регистрации ТС присутствует временность действия. В то время, как снятие с госучета, влечет юридическое прекращение существования авто.

Где осуществляется снятие с учета

Государственный учет транспортных средств осуществляет Госавтоинспекция. Однако некоторые виды техники (трактора/спецтехника/самоходные средства) подлежат учету в Гостехнадзоре. Следовательно, и действия по снятию с госучета производятся ими.

Однако помимо обращения за снятием с госучета напрямую в ГИБДД/Гостехнадзоре, возможны следующие варианты действий путем подачи заявления:

В МФЦ — часть действий за вас совершает специалист центра.

Через портал Госуслуг — дистанционно без личной явки подразделения Госавтоинспекции.

Каков общий алгоритм проведения процедуры снятия с госучета

При такой процедуре необходимо придерживаться следующего порядка действий:

Определите по какому основанию будете осуществлять снятие авто с учета. Выберите отделение Госавтоинспекции. Соберите необходимые документы. Оплатите платежи, связанные с оказываемой услугой. Запишитесь на прием в ГИБДД (через интернет/непосредственно в ГИБДД). Посетите МРЭО в назначенную дату. Ожидайте вызова вас на прием, после чего передайте инспектору заявление и требуемую документацию. Дождитесь принятия решения по вашему вопросу — выдача документа о снятии/мотивированный отказ.

Как снять ТС через Госуслуги

Через интернет портал Госуслуги вы можете подать заявление на снятие авто с госучета по следующим основаниям:

Утилизация.

Вывоз ТС за границу.

Однако явка в ГИБДД все же потребуется.

Для получения вышеуказанных услуг по снятию ТС с регучета, придерживайтесь следующего порядка действий:

Авторизация/регистрация на портале с последующим входом в личный кабинет. Переход в раздел «Регистрация ТС» а далее в подраздел «Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ». Выбор интересующей услуги. Заполнение заявления в электронном виде, путем внесения в него данных — паспорта собственника/ПТС/СТС/доверенности (если такие действия осуществляет не собственник авто)/документа, удостоверяющего право собственности/свидетельства об утилизации. Запись на прием в подразделение ГИБДД — выбор из предложенного списка подразделения/даты и времени визита. Отправка сформированного заявления онлайн, путем нажатия на кнопку «Подать заявление». Прибытие в назначенное время в выбранное отделение ГИБДД. Снятие ТС с госучета после проверки ваших документов.

Когда применяется процедура снятия с регучета

В зависимости от цели, преследуемой заявителем, закон выделяет три основания для снятия авто с госучета — ст. 19 № 283-ФЗ:

Необходимость вывоза ТС за пределы РФ в связи с его реализацией иностранцу/иностранному юрлицу.

Заявление владельца транспорта после его утилизации.

Истечение годового срока после прекращения госучета собственником по причинам, указанным в п. 7 ст. 18 № 283-ФЗ, и отсутствие его действий по возобновлению регистрации — производится автоматически.

Далее рассмотрю их более детально.

Как осуществляется снятие с учета авто при вывозе его за пределы России

Снятие с госучета транспорта, вывозимого за границу, в связи с его продажей иностранцу/иностранному лицу производится отделением ГИБДД по заявлению таких лиц — п. 70 Правил госрегистрации ТС, утвержденных ПП РФ № 1764 (далее — Правила).

При этом основанием для совершения таких действий является наличие договора купли-продажи (далее — ДКП)/дарения/иной документации, подтверждающей право собственности на машину.

Вывозимый автомобиль должен быть представлен на осмотр в ГИБДД — п. 146 Административного регламента, утвержденного Приказом МВД РФ № 950 (далее — Регламент).

После снятия с госучета такого транспорта выдается свидетельство о регистрации ТС (далее — СТС) с отметкой о снятии с регучета и государственный регзнак «Транзит» со сроком действия 30 дней. Если паспорт ТС (далее — ПТС) в наличии — он сдается в отделение ГИБДД.

Для снятия автомобиля с госучета иностранному лицу потребуется:

Написать соответствующее заявление.

Представить один из вышеперечисленных документов, подтверждающих право собственности на авто и ПТС.

Важно! Имейте в виду, новый иностранный собственник не должен быть зарегистрирован в РФ, иначе по этому основанию он снять авто с учета не сможет. При наличии у него регистрации, возможна только процедура прекращения учета по заявлению, которую лучше провести после выезда авто за границу.

Как снимается автомобиль с учета при утилизации

Процедура снятия авто с госучета по данному основанию производится в соответствии с п. 71 Правил и п. 147 Регламента. А именно, снятие с регучета ТС производится:

После его фактического уничтожения в аккредитованном пункте приема вторсырья, не ранее — собственник получает на руки свидетельство об утилизации автомобиля и только потом обращается в Госавтоинспекцию с заявлением. Обратите внимание, нельзя восстановить госучет утилизированного ТС. Путем переноса данных о транспорте в архив госреестра транспортных средств — п. 69 Правил.

При списании авто в связи с утилизацией, придерживайтесь следующего порядка действия:

Подготовьте транспорт — уберите из него все лишние предметы. Определитесь с специализированным пунктом переработки и отделением Госавтоинспекции, в которых будет проводиться данная процедура. Получите консультацию у специалистов данных учреждений, если у вас остались какие-либо вопросы. Заключите договор с аккредитованным пунктом приема вторсырья — предоставьте автомобиль, свой паспорт и ПТС (при наличии). Сдайте в специализированную компанию свое ТС и получите после его уничтожения свидетельство/акт об утилизации. Подготовьте следующую документацию и государственные регзнаки — заявление, паспорт гражданина РФ, ПТС/СТС, свидетельство об утилизации. Выберите дату посещения ГИБДД и запишитесь на прием через Госуслуги/напрямую в ГИБДД. Подайте заявление при личном посещении/дистанционно через портал Госуслуг. Явитесь в выбранный день и получите документ, подтверждающий снятие с учета автомобиля.

Скачать образец заполненного заявления для утилизации ТС.

Может ли бывший владелец снять с госучета проданную машину по утилизации

Вероятность такого развития событий на текущий момент минимальна, поскольку в соответствии с внесенными изменениями в нормативную базу, для списания авто по данному основанию необходимо предъявить свидетельство об утилизации. То есть ТС должно быть фактически уничтожено.

Раньше такая процедура широко применялась продавцами авто в целях карательной меры для текущих собственников, не зарегистрировавших ТС на себя и наполучавших кучу штрафов на имя бывших владельцев. Для списания в утиль было достаточно заявления и паспорта бывшего владельца.

Сейчас же такой вариант юридически пресечен, но все-таки возможен, путем незаконного получения (серые схемы) свидетельства об утилизации автомобиля без его фактического уничтожения.

Каков порядок снятия с учета ТС с истекшим годовым сроком после прекращения госрегистрации

Третье основание для снятия авто с госучета — окончание годового срока после временного прекращения регучета и невозобновление его собственником.

Исчерпывающие причины постановки транспорта на госучет на ограниченный срок перечислены в п. 35 Правил. Наиболее распространенными среди них являются:

Принадлежность авто физлицу без регистрации по месту проживания/не достигшему 16 лет.

Нахождение его в лизинге/сублизинге.

Нахождение в собственности иностранца, физлица без гражданства с временным пребыванием в РФ/временно, постоянно проживающим в РФ.

Временный ввоз авто на срок не более года.

Иное.

В связи с окончанием срока временного учета и отсутствием заявления владельца о возобновлении регучета, регистрация прекращается автоматически на следующий день.

Если собственник после этого в течение года не возобновит учет такого ТС, оно будет снято с регистрации на следующий день по окончании годичного периода со дня прекращения регучета.

Какова стоимость процедуры снятия с учета

Услуга по снятию авто с госучета не предполагает уплату госпошлины. Однако, если вы вывозите автомобиль за границу, потребуется получение свидетельства о регистрации и транзитных номеров, за которые взимается пошлина (500 и 1600 руб. соответственно).

Можно ли восстановить регучет ТС

Восстановить госучет авто при признании действий по его снятию незаконными/необоснованными можно. Восстановление осуществляется тем же подразделением ГИБДД, которое произвело такие действия. При этом предоставлять документы/автомобиль на осмотр не требуется, взимание госпошлины не производится — п. 73 Правил.

Если ТС был снят с учета по другому основанию, восстановить госучет нельзя. Однако это не свидетельствует о том, что такой автомобиль не может использоваться в дальнейшем.

При снятии его с госучета для перемещения за границу России/по истечении года после окончания временного прекращения регучета — собственник вправе вновь поставить его на учет, также, как и новый автомобиль.

Если же основанием снятия является утилизация ТС, восстановление госучета/постановка на учет его невозможна — ч. 1 п. 3 ст. 20 № 283-ФЗ.

Частые вопросы

В: Можно ли снять ТС с госучета в другом регионе?

О: Снятие с госучета авто возможно в любом подразделении ГИБДД по заявлению владельца без привязки последнего к его месту жительства/регистрации/пребывания. При этом неважно является ли он физическим лицом, ИП или юрлицом — п. 4 Правил.

В: Нужно ли при продаже ТС снимать его с госучета?

О: Не нужно. После покупки авто новый собственник при обращении в ГИБДД за его перерегистрацией получает комплексную услугу — снятие-постановку ТС на госучет.

В: Снимут ли автомобиль с учета, при наличии неоплаченных штрафов?

О: Наличие просроченных штрафов не влияет на процедуру снятия с учета ТС, и инспекторы ГИБДД не вправе требовать от вас их немедленной оплаты. Однако потом оплатить их вам все-таки придется. Исключение, если в связи с неуплатой штрафов введены запреты/ограничения в отношении авто. В этом случае отказ будет правомерен.

В: Если на авто наложен арест, можно ли снять его с учета?

О: Нельзя. Такого рода услуга оказывается собственнику ТС только после снятия ограничительных мер. Поэтому потребуется снятие ареста с машины перед процедурой.

Шпаргалка

В результате процедуры снятия авто с госучета авто юридически прекращает существовать. Основаниями для снятия являются — утилизация/вывоз авто за границу/истечение года с момента прекращения регистрации ТС. В последнем случае списание с учета производится автоматически. Органом, осуществляющим снятие с госучета, является ГИБДД. Такую процедуру можно провести в любом подразделении Госавтоинспекции без привязки к месту жительства/регистрации владельца автомобиля. Наличие неоплаченных штрафов не препятствует снятию с регучета ТС. А вот ограничительные меры в виде ареста/запрета регистрационных действий наоборот влекут законный отказ уполномоченного органа. Снятие авто с учета является бесплатной процедурой.

А вам приходилось сталкиваться со снятием авто с учета? И по какой причине?