В какое время года лучше ехать на Байкал?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если вас интересует этот вопрос, то наверняка вы планируете отпуск и в ближайшее время собираетесь увидеть самое глубокое озеро мира своими глазами. Красота Байкала действительно завораживает! Без преувеличения, он прекрасен в любое время года, но есть нюансы отдыха, о которых вы просто обязаны знать. Вместе с экспертами сайта https://rukzak-v.ru/ мы подготовили пару советов о том, в какое время года лучше планировать путешествие на Байкал, чтобы вам было проще сориентироваться.
Погода Байкала
Озеро находится в Восточной Сибири, где господствует резко-континентальный климат. Каждый сезон здесь очень ярко выражен, поэтому к такому контрасту нужно привыкнуть. Если вы приедете зимой, то можете рассчитывать на гололёд и снег повсюду, если летом — то вокруг озера будут благоухать леса и луга. В самые жаркие дни температура воздуха может доходить до +37 °С, а зимой — до -40 °С. Это как раз тот контраст, о котором мы говорили выше. Озеро имеет дугообразную форму, протягиваясь с юго-запада на северо-восток более чем на 600 км. На севере водоёма гораздо холоднее, чем на юге, что вполне логично. А вот солнце часто радует Байкал своим присутствием. Отдельного внимания заслуживают ветры Байкала, они часто сильные и продолжительные. Именно поэтому на любые экскурсии мы советуем отправляться с опытным гидом, который знает, как действовать в случае непогоды.
Зимний Байкал — самый красивый
Да, мы говорили, что на озере хорошо в любое время года, но мы все же рекомендуем приезжать сюда зимой. Увидеть настоящий байкальский лед можно с начала января по середину марта. В это время здесь можно покататься на собачьих упряжках, дегустировать воду с глубин озера, и так далее. Главное зимнее развлечение — это всевозможные прогулки по льду Байкала. А какие красивые здесь получаются фотографии, словами не передать! Лед буквально чёрный, потому что озеро очень глубокое. Ну и не менее нравится туристам время ледохода на Байкале, а это начало апреля. Только ближе к середине мая озеро освобождается ото льда, который может окончательно исчезнуть только к концу месяца или даже к началу июня. Так что здесь уже каждый турист сам для себя решает, какой сезон он хотел бы застать. Например, летом и весной классно ходить в походы по окрестностям Байкала и исследовать сибирскую природу. Мы уверены, в любое время года у вас останется масса положительных впечатлений от поездки!
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