Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспертная оценка фактического состояния зданий и сооружений является важнейшим звеном обеспечения промбезопасности опасных производственных объектов. Эта работа направлена на создание условий для их безопасной эксплуатации, защиты находящегося в них персонала, технических устройств и окружающей среды от возможных разрушений вследствие причин техногенного или природного характера.

Необходимость своевременного проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах (ЭПБ ОПО) предусматривает Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ. В документе обозначена классификация зданий и сооружений по степени опасности, определены пути создания условий для их безопасной эксплуатации. Закон определяет и исполнителей экспертных проверок – работа выполняется силами и средствами специализированных организаций с государственной аккредитацией. В Санкт-Петербурге – это компания ВЭБ, «ВЕДУЩЕЕ ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО».

Цели, условия и состав экспертного обследования зданий и сооружений

Экспертиза промбезопасности зданий и сооружений, входящих в состав ОПО, необходима для своевременного выявления потенциальной опасности, последствия которой могут оказать негативное влияние на человека и окружающую среду. Проверка проводится для определения фактического соответствия состояния строений условиям проектной, действующей нормативно-технической документации и проходит по правилам, утвержденным приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 года № 420. ЭПБ ОПО назначается в следующих случаях:

истечение срока эксплуатации здания, сооружения;

при отсутствии проекта на строительство объекта или данных о нормативном сроке его эксплуатации;

после аварий, затронувших несущие конструкции строений;

по окончаниюи срока эксплуатации, установленного ранее проведенной экспертизой;

по предписанию федерального или территориального подразделения Ростехнадзора.

Экспертное обследование строений в рамках ЭПБ проводится комплексно с привлечением экспертов, имеющих требуемый законом уровень квалификации. В состав работ входит:

изучение имеющейся проектной и эксплуатационной документации;

визуальное и подробное инструментальное обследование конструктивных элементов с определением степени износа, выявлением деформаций и отклонений от нормы вследствие внешних нагрузок и воздействия окружающей среды;

анализ полученных результатов, выработка рекомендаций относительно возможности и условий дальнейшей эксплуатации строений.

Сроки проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на ОПО зависят от объемов работы и не должны превышать три месяца с момента предоставления заказчиком необходимой документации. При наличии соглашения сторон, закон допускает увеличение продолжительности проверки.

Оформление результатов экспертизы промбезопасности зданий и сооружений

По результатам экспертного обследования зданий и сооружений заказчик получает заключение с приложением полного комплекта материалов экспертизы. В документе должен содержаться один из следующих выводов:

о возможности дальнейшей эксплуатации здания, сооружения;

о неполном соответствии строения требованиям безопасности с возможностью устранения выявленных отклонений от нормы;

о полном несоответствии объекта условиям безопасной эксплуатации с невозможностью восстановления его функциональности.

После получения экспертного заключения, заказчик обязан зарегистрировать его с соблюдением сроков и в порядке, предусмотренном правилами Ростехнадзора.