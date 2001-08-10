Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экспертная оценка фактического состояния зданий и сооружений является важнейшим звеном обеспечения промбезопасности опасных производственных объектов. Эта работа направлена на создание условий для их безопасной эксплуатации, защиты находящегося в них персонала, технических устройств и окружающей среды от возможных разрушений вследствие причин техногенного или природного характера.
Необходимость своевременного проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах (ЭПБ ОПО) предусматривает Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ. В документе обозначена классификация зданий и сооружений по степени опасности, определены пути создания условий для их безопасной эксплуатации. Закон определяет и исполнителей экспертных проверок – работа выполняется силами и средствами специализированных организаций с государственной аккредитацией. В Санкт-Петербурге – это компания ВЭБ, «ВЕДУЩЕЕ ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО».
Цели, условия и состав экспертного обследования зданий и сооружений
Экспертиза промбезопасности зданий и сооружений, входящих в состав ОПО, необходима для своевременного выявления потенциальной опасности, последствия которой могут оказать негативное влияние на человека и окружающую среду. Проверка проводится для определения фактического соответствия состояния строений условиям проектной, действующей нормативно-технической документации и проходит по правилам, утвержденным приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 года № 420. ЭПБ ОПО назначается в следующих случаях:
- истечение срока эксплуатации здания, сооружения;
- при отсутствии проекта на строительство объекта или данных о нормативном сроке его эксплуатации;
- после аварий, затронувших несущие конструкции строений;
- по окончаниюи срока эксплуатации, установленного ранее проведенной экспертизой;
- по предписанию федерального или территориального подразделения Ростехнадзора.
Экспертное обследование строений в рамках ЭПБ проводится комплексно с привлечением экспертов, имеющих требуемый законом уровень квалификации. В состав работ входит:
- изучение имеющейся проектной и эксплуатационной документации;
- визуальное и подробное инструментальное обследование конструктивных элементов с определением степени износа, выявлением деформаций и отклонений от нормы вследствие внешних нагрузок и воздействия окружающей среды;
- анализ полученных результатов, выработка рекомендаций относительно возможности и условий дальнейшей эксплуатации строений.
Сроки проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на ОПО зависят от объемов работы и не должны превышать три месяца с момента предоставления заказчиком необходимой документации. При наличии соглашения сторон, закон допускает увеличение продолжительности проверки.
Оформление результатов экспертизы промбезопасности зданий и сооружений
По результатам экспертного обследования зданий и сооружений заказчик получает заключение с приложением полного комплекта материалов экспертизы. В документе должен содержаться один из следующих выводов:
- о возможности дальнейшей эксплуатации здания, сооружения;
- о неполном соответствии строения требованиям безопасности с возможностью устранения выявленных отклонений от нормы;
- о полном несоответствии объекта условиям безопасной эксплуатации с невозможностью восстановления его функциональности.
После получения экспертного заключения, заказчик обязан зарегистрировать его с соблюдением сроков и в порядке, предусмотренном правилами Ростехнадзора.
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