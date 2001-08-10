Цифровизация бизнеса: куда обратиться для реализации этой задачи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Что такое цифровизация бизнеса и для чего она нужна? В рамках этой работы подключают цифровые технологии и инструменты, позволяющие усовершенствовать бизнес-процессы, увеличить производительность предприятия и лояльность клиентов. Цифровизация меняет внутреннюю культуру компании, ее управленческие методы и внешние коммуникации. Для разработки соответствующих решений необходимо обращаться к профессионалам. Такие услуги предоставляет компания Dynamicsun (сайт dynamicsun.ru). В своей работе она придерживается следующих принципов: надежность, универсальность, оперативность, развитие и гибкость.

Для качественного выполнения работы используются современные технологии. Клиенты всегда информируются обо всех происходящих процессах на пути реализации проекта. Сроки выполнения строго соблюдаются.

Системы компании подготовлены к наращиванию функциональных возможностей. Готовый продукт легко интегрируется с действующей IT-инфраструктурой.

Схема работы и преимущества сотрудничества

Если принято решение о цифровизации бизнеса, самое время воспользоваться помощью профессионалов. Для этого необходимо связаться с компанией Dynamicsun удобным способом и рассказать о своих идеях. Затем специалисты проведут оценку проекта, анализ пожеланий клиента, документации и уже существующих наработок. После этого последует предложение на разработку продукта. Если клиента все устраивает, заключается договор, после чего специалисты приступают к реализации поставленных задач. Стоимость услуг зависит от разных факторов. К ним относится сложность выполнения предстоящей работы, размер автоматизированных бизнес-процессов, их количество.

Сотрудничество с компанией имеет массу преимуществ. Основные ее плюсы, обеспечивающие постоянный приток клиентов, заключаются в следующем:

наличии высококвалифицированных разработчиков;

большом опыте в реализации различных IT-проектов;

ответственности за полученный результат;

долгосрочном дальнейшем сотрудничестве с клиентами.

Основные направления деятельности

Компания занимается разработкой бизнес-приложений для предприятий, обеспечивающих их автоматизацию. Создаются корпоративные инфосистемы, способствующие трансформации бизнеса клиента. Все это повышает эффективность работы, разгружает сотрудников, позволяет компании занять позиции лидера в отрасли.

Кроме этого, специалисты проводят аудит безопасности информационных систем, разрабатывают портальные решения. Еще одно приоритетное направление деятельности – импортозамещение, проведение модернизации ПО.