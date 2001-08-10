Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чтобы создать в спальне уютный и функциональный интерьер, нужны лучшие предметы обстановки. Отличным выбором станет качественная мебель известной итальянской фабрики Misuraemme и других брендов Италии, с коллекциями которых можно ознакомиться по указанной ссылке.

Итальянские спальни модерн для стильных интерьеров

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Спальни в стиле модерн разнообразны. Каждый проект имеет свои особенности. Например, для мебели, выполненной в классическом направлении модерн, характерны следующие черты:

спокойная нейтральная расцветка, включая черно-белые тона;

минимализм (как можно меньше деталей);

максимальное удобство;

прямолинейные формы, минимум декора.

Такая мебель помогает создавать спальни, в которых можно полностью расслабляться, концентрироваться на собственных чувствах. В предметах обстановки нет ничего лишнего, что могло бы отвлекать. Есть другое направление модерн, предусматривающее изготовление спальных гарнитуров в разной цветовой палитре, разбавление строго стиля оригинальными декоративными аксессуарами и элементами.

Кровати, журнальные столики и другая мебель для спальни

В состав спален итальянских фабрик входят разные элементы, включая:

кровати;

журнальные (кофейные) столики;

кресла;

комоды и др.

Комплектацию нужно уточнять при выборе мебели, это удобно делать на сайте магазина, где представлен большой выбор коллекций с подробным описанием и фотографиями спален.

Итальянские фабрики изготавливают качественные кровати разных модификаций, включая модели с округлыми или изогнутыми спинками. Предпочтение отдается деревянным элементам. Кровать – это главный предмет спальни, задающий тон всему интерьеру. Производители из Италии предлагают не только стильную, но и очень удобную мебель для сна с функциональными механизмами трансформации.

Итальянский модерн – это уют и изящество

Данное направление пользуется высоким спросом за счет универсальности. Мебель такого стиля подходит для создания комфортных и стильных интерьеров в гостиных, спальнях и других помещениях. Дизайн не предусматривает особых требований к функциональности и освещению. Это особая мебель, которая формирует изысканную и изящную обстановку, но без лишних деталей, без ненужной роскоши. Выбор мебели большой, поэтому для любого проекта можно подобрать оптимальные решения.