13:11, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Аккумулятор FIAMM FG 20121А
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аккумуляторная батарея FIAMM серии FG20121А – это герметизированные, свинцово-кислотные устройства с регулируемым клапаном. Электролит абсорбируется в стекловолокнистый наполнитель, который одновременно выполняет роль сепаратора по технологии AGM.
Характерные особенности
Принимая решения приобрести аккумулятор FIAMM FG 20121А https://invertory.ru/product/fiamm-fg-20121a/ , стоит обратить внимание на следующие важные преимущества:
• имеет стабильные электротехническое показатели;
• конструкция безопасна и надежна;
• обеспечена безотказная работа устройства на протяжении длительного времени (минимум 5 лет).
Рассматривая технические характеристики устройства, можно сделать вывод, что это лучшая модель в классе. Ее допустимо использовать для обеспечения автономного питания резервных систем освещения, контроля и мониторинга охранных объектов. Допустимо использование как ИБП для электрических измерительных приборов в промышленной и производственной сфере в силовых установках.
За счет применения технологии AGM, производитель смог найти достойную альтернативу серной кислоты абсорбентом. Вещество заключено внутри стекло-волоконного сепаратора. Именно такая особенности придала АКБ существующие преимущества:
• увеличенный пусковой ток;
• повышенная мощность;
• стабильные показатели в цикличном и быстром наборе в первоначальной емкости после глубокой зарядки.
Благодаря тому, что конструкция аккумулятора герметична, не требуется постоянный контроль уровня электролитов, долива воды или тратить деньги на дополнительное техническое обслуживание. Для изготовления корпуса использовались прочные и полимеры. Крышка снабжена специализированным клапаном, который надежно защищает от утечки газов с последующим возникновением возгорания при любом положении АКБ (монтаж в различных позиция: на боку, под наклоном и т.д).
Где используется АКБ
Преимущественно FIAMM FG 20121А используется для систем со стабильным и бесперебойным питанием, в аварийном оснащении и телекоммуникациях, охранных и сигнальных системах безопасности. Данная модель АКБ также способна обеспечить работу электрофицированных игрушек на протяжении длительного времени.
Технические характеристики аккумулятора позволяют эксплуатировать устройство в любом положении. Перед тем, как устройство отправляется на продажу, оно проходит несколько технических проверок на наличие неисправностей.
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