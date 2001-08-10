13:36, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Профессиональное обучение психологии в дистанционном режиме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Психология — наука, изучающая закономерности психического развития и деятельности одного человека или группы людей. Это многоотраслевая дисциплина, которая требует скрупулезного изучения. Получить знания по психологии и научиться применять их на практике можно в профильном образовательном учреждении. По ссылке https://mip.institute/programs/obshaya-psihologiya можно выбрать конкретную программу обучения. Семейная, спортивная, социальная, психология личности — возможны разные направления для выбора будущей профессии.
Чему можно научиться
«Московский Институт Психологии» предлагает получить востребованную профессию в режиме онлайн. Обучение на психолога проводится дистанционно на протяжении восьми месяцев. В итоге выдается удостоверение о профпереподготовке. В процессе вы сможете научиться:
- основам профессиональной диагностики;
- эффективному применению технологий психологического консалтинга;
- использованию психотерапевтических техник.
Чтобы овладеть актуальными знаниями в сфере современной психологии, следует записаться на курс и пройти обучение. Программа подойдет тем, кто собирается освоить профессию с нуля, мечтает зарабатывать любимым делом, хочет получить диплом и работать официально.
Особенности обучения психологии
Узнать подробнее об обучении по специальности «Психология» можно на сайте https://mip.institute/professions/obshaya-psihologiya/psihologiya. Программа курса включает модули, представленные в таблице.
В каждом модуле от пяти до десяти видеолекций, по которым можно изучать теорию и практику. Выполнение заданий позволяет закрепить пройденный материал. Персональный куратор помогает и подсказывает на протяжении всего обучения. Проводится эффективная работа с преподавателями. Можно налаживать коммуникации в режиме онлайн.
В процессе обучения вы сможете делать первые шаги, то есть развивать свой личный бренд психолога для будущей карьеры. Онлайн-вебинары, тестирование, работа над ошибками, полезные лекционные материалы, персональные и групповые домашние задания, встречи в дистанционном формате — все это и многое другое ожидает вас в процессе обучения. Очень важно, что с учащимися работают квалифицированные преподаватели. Это практикующие психологи, психоаналитики. После успешного завершения обучения выдается документ, внесенный в реестр ФРДО. Он дает право на ведение деятельности в области психологии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
09:33 Сегодня Экс-начальника корсаковского отделения полиции обвиняют в незаконном удерживании женщины в камере
10:05 Сегодня Более тысячи тонн наваги выловили в Сахалинской области с начала путины
10:08 Сегодня Власти Южно-Сахалинска рассказали, что в этом году ждет образование, культуру, спорт и социальную политику
10:23 Сегодня В 2022 году в Южно-Сахалинске установили более 300 электрозаправочных станций
15:56 11 Января В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
17:13 13 Января Ловить бродячих собак в Южно-Сахалинске теперь будет фонд "Помощь животным Сахалина"
17:01 13 Января В Южно-Сахалинске готовятся к конкурсу "Педагог года-2023"
16:32 13 Января Валерий Лимаренко продлил программу детского социального туризма на Сахалине и Курилах
16:48 19 Декабря В декабре в Южно-Сахалинске пассажиры более 13 тысяч раз оплатили проезд в автобусах при помощи пластиковой карты
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?