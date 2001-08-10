Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Психология — наука, изучающая закономерности психического развития и деятельности одного человека или группы людей. Это многоотраслевая дисциплина, которая требует скрупулезного изучения. Получить знания по психологии и научиться применять их на практике можно в профильном образовательном учреждении. По ссылке https://mip.institute/programs/obshaya-psihologiya можно выбрать конкретную программу обучения. Семейная, спортивная, социальная, психология личности — возможны разные направления для выбора будущей профессии.

Чему можно научиться

«Московский Институт Психологии» предлагает получить востребованную профессию в режиме онлайн. Обучение на психолога проводится дистанционно на протяжении восьми месяцев. В итоге выдается удостоверение о профпереподготовке. В процессе вы сможете научиться:

основам профессиональной диагностики;

эффективному применению технологий психологического консалтинга;

использованию психотерапевтических техник.

Чтобы овладеть актуальными знаниями в сфере современной психологии, следует записаться на курс и пройти обучение. Программа подойдет тем, кто собирается освоить профессию с нуля, мечтает зарабатывать любимым делом, хочет получить диплом и работать официально.

Особенности обучения психологии

Узнать подробнее об обучении по специальности «Психология» можно на сайте https://mip.institute/professions/obshaya-psihologiya/psihologiya. Программа курса включает модули, представленные в таблице.

В каждом модуле от пяти до десяти видеолекций, по которым можно изучать теорию и практику. Выполнение заданий позволяет закрепить пройденный материал. Персональный куратор помогает и подсказывает на протяжении всего обучения. Проводится эффективная работа с преподавателями. Можно налаживать коммуникации в режиме онлайн.

В процессе обучения вы сможете делать первые шаги, то есть развивать свой личный бренд психолога для будущей карьеры. Онлайн-вебинары, тестирование, работа над ошибками, полезные лекционные материалы, персональные и групповые домашние задания, встречи в дистанционном формате — все это и многое другое ожидает вас в процессе обучения. Очень важно, что с учащимися работают квалифицированные преподаватели. Это практикующие психологи, психоаналитики. После успешного завершения обучения выдается документ, внесенный в реестр ФРДО. Он дает право на ведение деятельности в области психологии.