Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фрезерные станки с ЧПУ обрабатывают заготовки из разных материалов. Применение оборудования с возможностью программирования позволяет заметно повысить производительность труда, не требует наблюдения и непрерывного контроля со стороны оператора. Ярославская компания «Станком» — ведущий поставщик станков по обработке камня, дерева, металлов. Оборудование поставляется по всем регионам России, включая Сахалинскую область. Клиенты могут выбрать фрезеровочный станок чпу и рассчитывать на полный перечень работ по пусконаладке, сервисному обслуживанию. Специалисты компании «Станком» предоставляют профессиональные консультации и помощь в выборе оборудования.

Виды станков

Фрезерные станки с ЧПУ подбираются по характеристикам и типам материалов, которые требуют обработки. Это оборудование работает с заготовками, выполненными:

из металла;

натурального дерева или пластика;

композита;

камня.

Надежный и функциональный, высокопроизводительный фрезерный станок с чпу по дереву подходит для эксплуатации в домашней мастерской или на крупном предприятии. Это оборудование обеспечивает обработку заготовок с высокой точностью. Станки по дереву/пластику функционируют в разных режимах. Они подбираются по типу направляющих, станины, осевых приводов и мощности шпинделя.

Универсальные фрезерно-гравировальные станки обеспечивают эффективную металло- и камнеобработку. Работают они и с другими материалами. Универсальные аппараты имеют уникальную конструкцию, которая позволяет выполнять широкий перечень производственных задач. К плюсам оборудования относятся:

минимизация вибраций за счет литой станины;

наличие поворотного стола и горизонтального шпинделя;

высокая скорость обработки;

автоматическая калибровка;

удобный интерфейс для быстрой и простой настройки оператором.

По камню и металлу

Фрезерные станки по камню — не менее востребованное оборудование. Они обладают повышенной прочностью, поскольку обрабатываемый материал отличается хрупкостью и твердостью. Надежные аппараты работают с разными горными породами. Они оснащаются системой охлаждения и характеризуются высокой скоростью вращения шпинделя.

Фрезеровочные станки с ЧПУ по металлу имеют высокую производительность, обеспечивают точную обработку деталей, потребляют мало энергии. Они используются для нанесения изображений и надписей на заготовки. В оборудовании применяется технология ударной гравировки.

Фрезеровочные станки предоставляют широкие возможности для бизнеса по изготовлению изделий из натурального дерева, природного камня, для предприятий, занятых в металлообработке. Они находят применение в ювелирном деле, мебельном производстве, в рекламной деятельности, используются при изготовлении сувенирной продукции. Технические особенности станков позволяют эксплуатировать их в тяжелой промышленности на крупных предприятиях. Ручной труд при внедрении оборудования с ЧПУ сводится к минимуму.