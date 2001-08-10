Как проверять недвижимость через сайт Росреестра?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если вы планируете покупку недвижимости и уже присмотрели какие-то варианты, важно не спешить и хорошо все обдумать. Точнее, мы имеем в виду проверить квартиру со всех сторон, начиная от документов собственника и заканчивая техническим планом. Перед фактическим подписанием договора купли-продажи вам нужно не просто прочитать предоставленные бумаги, но и и сравнить их с данными из Росреестра. Это важный момент. Проверить данные можно с помощью сайта https://reestrgos.com. Тут можно заказать выписку из ЕГРН, проверить квартиру на юридическую чистоту, узнать собственника, проверить квартиру на ограничения. Мы подготовили пару советов об особенностях выполнения проверки через Росреестр, чтобы вам было проще сориентироваться.

Что из себя представляет Росреестр?

Если обобщить, то это реестр всей учтенной и зарегистрированной недвижимости в России. Чтобы получить подробную информацию о квартире, нужна всего одна справка. На странице https://reestrgos.com/kadastrovaya-stoimost-uznat вы можете узнать кадастровую стоимость объекта и здесь же провести полную проверку недвижимости. Основной бумагой, подтверждающей право собственности на жилье и предоставляющей самую подробную информацию о недвижимом имуществе, является выписка из ЕГРН.

Особенности онлайн-проверки квартиры

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно убедиться в отсутствии обременений. На странице https://reestrgos.com/poisk перечислены бесплатные сервисы для проверки недвижимости перед покупкой, которые могут вам пригодиться. Наиболее информативны два вида выписки:

«О характеристиках объекта недвижимости»

«Переходе права собственности»

Что можно узнать по выписке из ЕГРН?

Начнем с графы «Правообладатель». Там должен быть указан человек, который продает вам жилье. Обязательно сравнивайте выписку с паспортом собственника и другими документами на квартиру. В разделе «О переходе прав собственности» указано, кому жилье принадлежало раньше. Если квартира продавалась слишком часто, то это серьезный повод задуматься о добросовестности текущего владельца. В параметрах квартиры указана кадастровая стоимость жилья и по ней можно понять, насколько продавец ставит актуальную цену. Обратите внимание, что в апартаментах нельзя прописаться, поэтому тип недвижимости тоже сверяйте с выпиской из ЕГРН. Ну и здесь же указаны обременения, если они есть, которые могут ограничивать ряд действий с недвижимостью.