Что такое апостиль, зачем он нужен, как его сделать?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На этапе подготовки документов для иностранных инстанций в большинстве случаев необходим апостиль. Проставление штампа в соответствующих органах поможет избежать проблем при оформлении и реализации задуманных планов. Ведь документы без апостиля просто не имеют юридической силы, поэтому не рассматриваются в государственных органах и других организациях.

Почему необходимо ставить апостиль на документах?

Штамп нужно обязательно ставить на документах, которые будут подаваться в инстанции стран-участниц Гаагской конвенции. Все они признают, что апостиль является подтверждением легальности документов. Соответствующее положение указано непосредственно в конвенции.

Международным договором предусмотрено, что любой документ, на котором проставлен апостиль, является пригодным для дальнейшего использования в стране-участнице. Дополнительным нюансом является перевод. Все документы должны быть переведены на нужный язык квалифицированным переводчиком.

На какие документы нужно ставить апостиль?

Ответ на этот вопрос нужно узнать заранее. Ведь апостиль документов ставиться в государственных органах, а это может занять некоторое время. Если в планах есть переезд или совершение официальных действий за границей, стоит ознакомиться с указанным списком документов:

бумаги, выданные частными или приватными нотариусами;

свидетельства о рождении/смерти/браке/расторжении брака и т.д.;

справка о несудимости;

аттестаты, дипломы и другие образовательные документы;

судебные решения, протоколы и материалы по делам;

военные билеты;

паспорта.

Кроме этого в список входят трудовые книжки и даже разрешение на ношение оружия. В каждом из этих случаев потребуется апостиль на документах. Штамп будет подтверждать их юридическую силу и легальность. Кроме этого, он является подтверждением того, что подписи и печати на документах проставлены лицом, которое имеет на это право.

Где проставляют апостиль на документах?

Полномочия по проставлению штампа разделены между разными органами. К примеру, апостиль на справку о несудимости ставит Министерство иностранных дел, а образовательные документы необходимо подавать в Министерство образования. Кроме этого, компетенция в проставлении апостиля есть у представителей Минюста.

Здесь выполняется легализация документов, выданных судом, органом юстиции или нотариусом. Упростить взаимодействие с этими органами, и оперативно оформить апостиль поможет бюро переводов Курсив. Сотрудники избавят от необходимости стоять в очередях и бюрократии, а также могут оформить апостиль срочно.