Помощь в подборе финансовых предложений от банков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чтобы найти выгодную кредитную программу, недостаточно посмотреть, какие ставки предлагают банки. Ведь нужно понимать, какие организации могут одобрить заём, на какую сумму и срок. А для этого необходимо узнать, какая у вас кредитная история. С этим поможет бюро кредитных историй.

Что такое бюро кредитных историй

Бюро кредитных историй, или БКИ, — это компания, которая формирует, обрабатывает и хранит кредитные истории (КИ). Кроме прочего, она предоставляет банкам данные о заемщике и позволяет им быстро принять решение по заявке на кредит.

В КИ отражаются разная информация, в том числе:

● сведения о текущих и погашенных займах, включая сумму, срок, дату и размер ежемесячного платежа;

● индивидуальный рейтинг заемщика, который формирует БКИ;

● сведения о просрочках и неисполнении обязательств;

● данные о других задолженностях — например, о неуплате услуг ЖКХ и сотовой связи;

● информация о заявках на кредит, которые не были одобрены.

С 2021 года в России существует особый тип БКИ — квалифицированные. Они дополнительно хранят и предоставляют сведения о ежемесячном доходе заемщика. Он нужен банкам для расчета кредитной нагрузки клиента. Оптимальной считается нагрузка, которая не превышает 50 % дохода, но при этом у заемщика всегда должен оставаться прожиточный минимум. Если это требование не выполнено, кредит не одобрят.

Как найти выгодный кредит

В основном БКИ предоставляют услуги банкам. Но заемщики тоже могут к ним обратиться. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) предлагает удобную платформу Кредистория для физических лиц. На ней можно бесплатно узнать кредитную историю. На основании этих данных сервис подбирает подходящие кредиты, которые банки с большой вероятностью одобрят.

ОКБ — квалифицированное бюро, которое работает с 2004 года и входит в тройку БКИ в России. У него более 600 партнеров, в том числе Сбербанк, Тинькофф, Райффайзен Банк, ВТБ, Газпромбанк и другие банки и микрофинансовые организации. Если вы хотите подобрать кредит с помощью платформы Кредистория, у вас будет доступ к огромной базе предложений разных банков. Список подходящих можно получить в несколько кликов.

А если вы столкнулись с отказом банка в предоставлении кредита, то проверка КИ поможет выяснить конкретную причину. Это могут быть просрочки, высокая закредитованность или долги, не связанные с займами. Отслеживая свой рейтинг в личном кабинете, вы сможете его исправить и подать заявку на более выгодный кредит. В личный кабинет можно войти по Сбер ID, через Тинькофф, портал Госуслуги или по логину и паролю.

У сервиса Кредистория также есть платная подписка, которая помогает повысить финансовую безопасность и лучше отслеживать свой рейтинг. С подпиской вы будете получать больше аналитики, а также уведомления о заявках на кредит. Если кто-то захочет взять кредит на ваше имя, вы сразу же об этом узнаете.