Выбор и покупка недвижимости в Дубае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международный центр Дубай относится к наиболее прогрессивным городам, в котором в прекрасных условиях проживает многонациональное население. Лояльная внешнеэкономическая и налоговая политика, а также постоянно высокое качество жизни только добавляют привлекательности для вложений иностранным инвесторам.

Чем привлекает самый густонаселенный город

В Дубае самая развитая и прозрачная законодательная база в области недвижимости. Законодательство трактует, что для иностранцев, прибывших из стран, которые не входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), есть возможность прямой покупки недвижимости с оформлением полной собственности («фрихолд»). Для этого специально выделены оговорённые территории – фрихолд-районы.

В настоящее время покупка апартаментов в ОАЭ даёт возможность оформить иммиграционный статус и получить вид на жительство в течение всего одного месяца. Допускается, что сюда будут включены члены семьи: супруг/супруга и дети.

Проекты жилой недвижимости

Рассматривая список проектов недвижимости в Эмиратах можно в качестве примера остановиться на ведущем застройщике Emaar Properties. Эта фирма предлагает к реализации безукоризненно роскошные квартиры.

К недавним проектам, уже сумевшим завоевать популярность у инвесторов, относятся Address Residences The Bay и Orchid – новые жилые проекты, местом расположения которых является берег Персидского залива. Все желающие могут купить здесь премиальные роскошные апартаменты и пентхаусы.

Комфортный жилой проект

Премиальный жилой комплекс South Beach в Эмиратах от подрядчика Emaar Properties входит в высотный жилой кластер, откуда виден Palm Jumeirah и Персидский залив и предлагает образцовую обстановку в квартирах с полным комплектом мебели и с удобствами класса премиум. Владельцы недвижимости здесь смогут воспользоваться:

индивидуальным пляжем;

огромным бассейном;

продвинутым тренажёрным залом;

автостоянкой;

постоянно действующей дежурной службой

South Beach размещён рядом с Dubai Marina – микрорайоном с развитой инфраструктурой. Здесь всё близко: и гипермаркет Carrefour, и поликлиника Emirates Hospital. Для тех семей, где есть маленькие дети, имеются детские сады, до которых можно за 10 минут доехать от жилого комплекса.

Для школьников доступна запись в Dubai Internet City Regent International School или Dubai American Academy. Можно отметить, что в непосредственной близости находятся предприятия общественного питания, много кафе и ресторанов.