Аппараты для плазменной резки и их выбор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Резка металлов — сложная операция, которая требует применения профессионального оборудования. Она проводится в цехах, мастерских, на строительных площадках. Для эффективной резки плазменным методом используют специальные аппараты. Они эксплуатируются с целью разрезания металлических заготовок из меди и алюминия, их сплавов толщиной до 60-70 мм, из нержавейки и углеродистой стали. На сайте https://www.bigam.ru/catalog/apparaty-plazmennoj-rezki-6154/ можно выбрать аппарат для плазменной резки с учетом целей применения и технических спецификаций.
Преимущества аппаратов плазменной резки
Высокая производительность — один из главных плюсов оборудования для плазменной резки металлов. Она в 5-10 раз выше, нежели у газовой горелки. Не подвергается сомнению экономическая эффективность аппаратов в процессе резки металлов толщиной до 60 мм. К другим преимуществам относятся:
- удобство в эксплуатации для фигурного реза, подготовки кромок металлоизделий;
- универсальность — обработка разных металлов без сложных настроек;
- высокое качество, точность реза — не требуется дополнительная обработка, исключаются тепловые деформации;
- безопасность в процессе работы — плазменная резка не предусматривает использования взрывоопасных газовых баллонов;
- минимизация загрязнения окружающей среды.
Аппараты плазменной резки — надежные и функциональные. Они подходят для получения деталей под заданным углом, со скошенной кромкой, заготовок круглой формы.
Как выбрать оборудование для резки
При выборе устройства для плазменной резки учитывают его технические характеристики и условия эксплуатации. Выделим главные критерии для правильной покупки:
- толщина разрезаемого металла — напрямую зависит от силы тока аппарата;
- продолжительность включения — длительность работы без перерыва. Для небольших мастерских ПВ может составлять не более 40 %;
- мощность компрессора — он может оснащаться маслоотделителем и фильтром-осушителем, чтобы минимизировать воздействие примесей на качество плазмы;
- длина кабелей — от полутора до восьми метров.
Для работы на производстве в металлургической отрасли потребуются и надежные сварочные аппараты. На сайте https://www.bigam.ru/catalog/svarochnye-apparaty-7708-9492/ можно подобрать оборудование на аргоне, с дуговым принципом действия. Приборы для сварки и резки металлов незаменимы на предприятиях, в частных мастерских, коммерческих организациях.
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