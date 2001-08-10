Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Резка металлов — сложная операция, которая требует применения профессионального оборудования. Она проводится в цехах, мастерских, на строительных площадках. Для эффективной резки плазменным методом используют специальные аппараты. Они эксплуатируются с целью разрезания металлических заготовок из меди и алюминия, их сплавов толщиной до 60-70 мм, из нержавейки и углеродистой стали. На сайте https://www.bigam.ru/catalog/apparaty-plazmennoj-rezki-6154/ можно выбрать аппарат для плазменной резки с учетом целей применения и технических спецификаций.

Преимущества аппаратов плазменной резки

Высокая производительность — один из главных плюсов оборудования для плазменной резки металлов. Она в 5-10 раз выше, нежели у газовой горелки. Не подвергается сомнению экономическая эффективность аппаратов в процессе резки металлов толщиной до 60 мм. К другим преимуществам относятся:

удобство в эксплуатации для фигурного реза, подготовки кромок металлоизделий;

универсальность — обработка разных металлов без сложных настроек;

высокое качество, точность реза — не требуется дополнительная обработка, исключаются тепловые деформации;

безопасность в процессе работы — плазменная резка не предусматривает использования взрывоопасных газовых баллонов;

минимизация загрязнения окружающей среды.

Аппараты плазменной резки — надежные и функциональные. Они подходят для получения деталей под заданным углом, со скошенной кромкой, заготовок круглой формы.

Как выбрать оборудование для резки

При выборе устройства для плазменной резки учитывают его технические характеристики и условия эксплуатации. Выделим главные критерии для правильной покупки:

толщина разрезаемого металла — напрямую зависит от силы тока аппарата;

продолжительность включения — длительность работы без перерыва. Для небольших мастерских ПВ может составлять не более 40 %;

мощность компрессора — он может оснащаться маслоотделителем и фильтром-осушителем, чтобы минимизировать воздействие примесей на качество плазмы;

длина кабелей — от полутора до восьми метров.

Для работы на производстве в металлургической отрасли потребуются и надежные сварочные аппараты. На сайте https://www.bigam.ru/catalog/svarochnye-apparaty-7708-9492/ можно подобрать оборудование на аргоне, с дуговым принципом действия. Приборы для сварки и резки металлов незаменимы на предприятиях, в частных мастерских, коммерческих организациях.