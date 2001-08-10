Немецкая сантехника TECE: от труб до систем инсталляций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Под брендом TECE выпускается широкий выбор сантехники. В линейке немецкого производителя можно найти практически любые решения для полного оснащения санитарного узла.
Как выглядит современная сантехника: стиль и качество
В сантехнике высокого класса успешно сочетаются несколько параметров – простой монтаж, эстетика, долгий срок службы, эргономичность. Современные сантехнические решения позволяют создавать функциональные санитарные узлы, разумно используя пространство и повышая комфорт пользователей.
Бренд TECE предлагает разные виды сантехники:
- дренажные каналы и системы;
- застенные модули;
- санитарную керамику;
- панели смыва;
- трубопроводы;
- туалетные терминалы и др.
Это современные и функциональные решения. Например, застенные модули TECEprofil используются для монтажа подвесного санфаянса, панелей смыва и других элементов. Конструкции отличаются стильным дизайном и компактными размерами. Установка очень проста и может быть выполнена одним человеком.
Подробнее с сантехникой TECE можно ознакомиться на сайте tece-market.ru, здесь представлен каталог продукции немецкого бренда с описанием оборудования и систем для санитарных узлов.
Дренажные системы, трубопроводы и другая продукция
Компания производит комплекты для установки дренажных каналов. Это готовые решения. Системы имеют стильный и современный дизайн. Конструкции хорошо подходят для любых интерьеров санузлов и ванных комнат. В коллекции представлено несколько дренажных каналов. Преимущества систем:
- приемлемая цена;
- простая конструкция;
- удобный монтаж.
Компания выпускает функциональные комплекты для монтажа подвесных унитазов. Это современные устройства с продуманной конструкцией. Системы оснащаются компактными панелями смыва.
Сами бачки изготавливаются из прочных материалов, хорошо выдерживающих физические воздействия и температурные перепады. Подвесные унитазы экономят полезное пространство в санузле и упрощают уборку. Модули готовы к высоким нагрузкам. В комплект входит несколько элементов, включая звукоизоляционную прокладку для унитаза, кронштейны для монтажа модуля, панель смыва и др.
Также бренд выпускает систему полимерных труб, применяемых для обустройства внутренних инженерных систем. Трубопроводы имеют широкую сферу применения – отопление, подача питьевой воды, газоснабжение и др. И это лишь несколько примеров продукции TECE, немецкого бренда, предлагающего широкий выбор сантехники высокого качества.
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