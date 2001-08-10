15:57, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Хостинг сайтов от RU-CENTER по акционной цене
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хостинг – многие слышали данное слово и даже сталкивались с ним, однако далеко не все знают, что это на самом деле и для чего он необходим. Простыми словами – это сервис, использующийся для размещения различных сайтов. Сервер хранит файлы всего сайта и обеспечивает постоянное подключение к сети интернет, а также работает круглыми сутками. Воспользоваться услугами качественного хостинга по приемлемым ценам вы можете на сайте www.nic.ru.
Что такое хостинг и зачем он нужен
В услугу хостинга входит аренда мощностей сервера. Сайт попадает на серверыкомпании, которая предоставляет хостинг, а она, в свою очередь, занимается обслуживанием и контролем работоспособности оборудования, поэтому ресурс доступен всегда. Всю работу с сайтом, включая его «реворк» и обновление, выполняет его владелец. Для этого хостер (компания, предоставляющая услугу) создает удобную панель для доступа и управления сайтом.
Как уже было отмечено, хостинг необходим для размещения на нем сайтов. Создание файлов и страниц ресурса можно сделать и локально, однако для того, чтобы они стали доступными в сети, им необходимо попасть на сервер. Так как сервер – это дорогостоящее оборудование и оно есть не у каждого, то отдельные компании предоставляют услуги хостинга.
Данное направление необходимо для того, что любые физические и юридические лица получали возможность создать и содержать свой собственный сайт. Стоит отметить, что хостинг делает работу с ресурсом более простой и понятной. Панель управления позволяет настраивать свой сервис так, как захочется, а также выполнять множество других функций. Кроме того, у хостинга есть несколько существенных преимуществ:
- простое и удобное управление ресурсом;
- постоянная бесперебойная работа сайта;
- довольно низкая стоимость при учете всех преимуществ;
- идеально подходит как для опытных юзеров, так и для новичков в этом деле.
Кому необходим хостинг и где его найти
Все довольно просто: хостинг необходим всем, у кого есть собственный сайт, то есть компаниям, частным лицам и т. д. Он позволяет выйти на высокий уровень и привлечь намного больше клиентов.
Сервис RU-CENTER предлагает опробовать абсолютно любой тариф виртуального хостинга, CMS-хостинга или профессиональной почты на 1 месяц всего за 1 рубль на месяц. Среди предложений в каждой категории присутствует несколько тарифов с разными условиями. Действие акционной программы заканчивается 29 декабря 2022 года. Воспользовавшись таким предложением, вы сможете убедиться на деле в высоком качестве, надежности и производительности услуг компании, при этом вы понесете минимальные затраты.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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