Как МФО начисляет процент по микрозайму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня многие люди обращаются в микрофинансовую организацию для получения микрозайма. Этот способ позволяет получить нужную сумму в короткие сроки для решения различных финансовых задач. Но и здесь нельзя допускать просрочек во время погашения долга, иначе начисляются пени и штрафы.

Важно! МФО устанавливают более высокие проценты, нежели банки, однако все это контролируется со стороны законодательства, поэтому существуют лимиты. Разберемся подробнее.

Проценты по займам

МФО не имеют права начислять процент, если общая сумма займа, даже согласно договору, достигла трехкратного объема той, чтобы была взяты у компании.

Если заемщик пропустил платеж, то проценты начисляются лишь на остаток задолженной суммы. Они не должны превышать двукратный объем оставшейся части долга. Процесс начисления останавливаются до момента следующего платежа. После него МФО может снова начислить проценты.

Если платеж был просрочен, то лучше сразу внести всю сумму оставшегося долга, чтобы далее ничего не начислялось на остаток.

Виды займов и допустимые ставки по ним

2018 г. были установлены ограничения по процентным ставкам не только для банковских кредитов, но и микрозаймов. Здесь все зависит от их типа. Обычно МФО выдают потребительские заёмы. Согласно закону, самая большая ставка по микрозайму этого вида не должна превышать 1% в сутки. Заключенные до 2019 г. договоры допускают больший процент, так как принятые нормы не имеют обратной силы.

Согласно закону, максимальная переплата по потребительскому займу не должна превышать:

в 2,5 раза взятую до 30 июня 2019 года сумму;

в 2 раза — взятую до конца 2019 года;

в 1,5 раза — если ссуда была взята в 2020 году.

Максимальная переплата по сумме, взятой до указанных выше сроков, может превышать основную в 3 раза.

Правила для мелких займов

Приведенные ограничения не касаются мелких ссуд до 10 тыс. руб. К ним применяются следующие правила.

Проценты могут начисляться до тех пор, пока сумма достигнет 30% от долга. В договоре должно быть отмечено, что начисления, превышающие установленные законодательством, не действуют. Сроки возврата долга и размеры суммы нельзя увеличивать. Обслуживание микрозайма по цене не может быть больше 1/15 в сутки от крайней величины переплаты.

Обратите внимание! Если МФО нарушает установленные нормы, то включаются регулирующие органы.

Многие компании предлагают займы без процентов. В основном речь идет о новых заемщиках. Тем самым МФО привлекает к себе клиентов, и обеим сторонам такие акции выгодны. При заключении договора следует изучить все условия микрозаймов, так как они различаются в разных компаниях в зависимости от суммы и сроков. К примеру, такие предложения можно встретить у компании МигКредит. Она включена в госреестр МФО, поэтому с ней работать безопасно. Займы под 0 % выдаются новым клиентам до 14000 рублей на срок до 21 дня.