Питание взрослых собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собака способна съедать внушительные порции еды, и это может навредить ее здоровью. Задача хозяина – контролировать не только баланс в рационе питомца, но и частоту, а также объемы его кормления.

Как часто и с каким интервалом следует кормить взрослую собаку

Подбирать время кормления собаки и объемы еды нужно с учетом возраста и породы, а также массы тела и уровня физической активности. Если пес получает натуральное питание, хозяину придется рассчитывать необходимые нормы. Можно выбрать и более простой путь: купить сухой корм для собак в интернет-магазине и кормить питомца, исходя из рекомендаций на упаковке.

В кормлении взрослой собаки следует придерживаться некоторых правил:

Давать питомцу еду дважды в день с интервалом 11-12 часов;

Предлагать в один прием пищи только один тип корма – сухой или влажный;

Увеличивать порцию при высокой физической активности собаки;

Корректировать объемы порций, если пес быстро набирает вес или, наоборот, худеет.

Чем меньше собака, тем меньше у нее желудок, поэтому необходимо ориентироваться на массу тела животного. Лучшее время для кормления – после прогулки, поскольку сытый пес не будет активным на улице.

Какие продукты нельзя давать собакам

Хозяевам, которые выбрали натуральное питание для собаки, важно помнить о продуктах, которые нельзя включать в рацион животного. Например, лук и чеснок, цитрусовые вызывают проблемы с пищеварением. Не стоит давать питомцу кошачий корм, хлеб и сдобу, алкоголь.

Некоторые продукты, привычные для человека, содержат токсичные для собаки вещества. К ним относятся ксилит и другие искусственные подсластители, брокколи, авокадо и сырая рыба. В кофе, чае и шоколаде присутствует вещество, вызывающее рвоту, диарею, а иногда и поражение нервной системы. Изюм и виноград вредны для почек собаки, гранта способен вызвать гастрит.

Преимущества сухого корма для собак

Использование готовых сухих кормов исключает риск попадания в собачий организм нежелательных или опасных веществ. Такие продукты отличаются сбалансированным составом, подобранным профессиональными ветеринарами. Такой вариант удобнее для хозяев, ведь можно купить сухой корм для собак 15 кг, которого хватит надолго. Среди других преимуществ такой продукции:

Баланс углеводов, жиров, белков;

Наличие в составе микроэлементов, витаминов, других полезных веществ;

Разнообразие продукции по характеристикам питомца;

Удобство хранения и подбора объема порций.

Производители изготавливают корма с различными вкусами, чтобы каждый хозяин мог выбрать подходящий вариант для своего питомца. По цене такое решение оказывается более выгодным, чем кормление собаки натуральными продуктами.