Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с развитием рыночной структуры в России, появилась потребность в формировании оценочной деятельности. Оценочная деятельность – один из главных связывающих элементов правового государства.

Согласно российскому регламенту оценочная деятельность распространяется на бизнес, машину, оборудование , а также на недвижимость.

Нюансы оценки недвижимости

Оценка недвижимости – строго регламентированная деятельность, направленная на оценку определенного объекта недвижимости. Оценку можно проводить самостоятельно или обратиться в специальные компании. Чаще всего оптимальным вариантом является обращение к специалистам.

Во – первых – это сэкономит ваше время.

Во - вторых, результаты самостоятельной оценки не примут в государственных структурах. Рассмотрению Росреестром подлежат документы, составленные только аккредитованными специалистами .

При каких обстоятельствах требуется оценка недвижимости?

Оценка недвижимости может проводиться по собственному желанию заказчика или в обязательном порядке. Оценку недвижимости требуется проходить в следующих случаях:

Купля – продажа

Приватизация и страхования

Создание инвестиционных проектов

Осуществление страхования объекта

Банкротство компании

Имущественные споры разного характера

Какие существуют виды оценки?

При расчете оценки используются четыре основных вида стоимости объекта

Рыночная оценка недвижимости - это цена, по которой чаще всего и осуществляется процесс купли – продажи объекта на открытом рынке в зависимости от его условий.

Ликвидационная – эта цена рассчитывается при чрезвычайных ситуациях, когда продавец вынужден продать объект в ограниченный период времени . В среднем ликвидационная цена составляет 80 процентов от рыночной

Инвестиционная стоимость – данная денежная сумма рассчитывается для конкретного инвестора. Стоимость зависит от инвестиционных требований и предпочтений инвестора, а также прибыль, которую он получит от использования объекта в перспективе. Чаще всего она больше рыночной, потому что учитывает прогнозируемую прибыль в дальнейшем. Если она ниже, значит разработана неудачная схема. В этом случае, объект будет выгоднее продать по рыночной цене

Страховая стоимость - сумма, на которую страхуются разрушаемые объекты. Рассчитывается с учетом всех методик, использующихся в государственном и частном страховании.

Предполагается, что в случае, если объект становится непригодным для использования, страховая компания его замещает или воспроизводит с учетом накопленного износа.

Методы оценки

Сравнительный подход – группа методов направленных на оценку объекта с помощью сравнения его с аналогами. Цена объекта усредняется в зависимости от проданных аналогов с учетом их отличий от оцениваемого объекта. Этот метод требует анализа большого количества информации, но позволяет определить стоимость как можно точнее.

Доходный метод

Стоимость определяется - как будущий источник доходов. Расчет ведется от момента оценки имущества и до завершения его использования. В учет идут всевозможные риски, которым подвержен объект при эксплуатации . Данный метод используется при определении рыночной цены и инвестиционной деятельности.

Этапы расчета стоимости недвижимости

Сроки оценки недвижимости могут варьироваться от двух дней до 3 недель, все зависит от нюансов и исходных данных

Шаг 1 Знакомство с объектом

На этом этапе происходит знакомство с недвижимостью, ее расположением, наличием всех необходимых документов

Шаг 2 Заключение договора

После соблюдения всех вышеперечисленных нюансов, заключается договор. В нем указываются сроки выполнения работы, а также ваши права и обязанности

Шаг 3 Сбор необходимой информации

Специалисты собирают информацию об объекте, на основании которых будут обосновываться дальнейшая стоимость недвижимости

Шаг 4 Расчет самой стоимости

На данном этапе специалисты решают, как произвести оценку, какой выбрать метод расчета. Все формулы, использованные при расчете должны обязательно отображаться в итоговом счете

Шаг 5 Учет условий

При определении стоимости объекта, чаще все используются два основных подхода: доходный и сравнительный.

Например, если оценщик работает с трешкой в центре, а на рынке имеются только трешки на окраине, тогда нужно использовать повышающие коэффициенты. Потому что трешка в центре по рынку ценится больше.

Все формулы подсчета этого этапа также отображаются в отчете

Шаг 6 Заключительный

На последнем этапе происходит формирование отчета, в котором указана итоговая оценка. Документ должен быть пронумерован, прошит. Подписи всех специалистов, которые участвовали в оценочной деятельности, должны обязательно присутствовать.

Суммируя выше сказанное, можно сказать, что оценка недвижимости в спб это сложный процесс, требующий подготовки и компетенции. Вы можете провести ее сами, но результаты могут быть далеки от реальности. Данные результаты не примет ни один государственный банк. При найме специалистов вы понесете дополнительные затраты, но зато будете твердо уверены, что оценка проведена надлежащим образом.