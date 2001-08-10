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14:38, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Как выбрать коттеджный поселок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня все больше жителей Новосибирска хотят переехать в собственные загородные дома. Однако не всегда это так просто сделать. Ведь нужно найти подходящий земельный участок, заказать дизайн-проект дома, найти подрядчиков и организовать строительство. Гораздо проще и удобнее рассмотреть варианты, которые предлагают застройщики коттеджных поселков. Преимущества работы с ними очевидны.
Плюсы сотрудничества с застройщиками
При работе напрямую с застройщиками будущему собственнику жилья не придется оплачивать услуги риелторов. Также многие девелоперы для своих клиентов предлагают акции и специальные предложения, чтобы покупка недвижимости оказалась еще более выгодной.
Среди других преимуществ работы с застройщиками коттеджей стоит выделить:
- сдачу объекта в срок;
- экономию на создании проекта;
- возможность внести изменения в типовой план;
Клиенты застройщика также получают гарантию на все виды работ. Не менее важно и то, что при заключении договора с девелопером заказчику не нужно будет тратить время и деньги на поиски и покупку строительных и отделочных материалов.
На что обратить внимание при выборе коттеджного поселка
Если вы хотите жить в частном доме, но при этом не отказываться от всех благ цивилизации, то покупка недвижимости в коттеджном поселке станет оптимальным решением. Жители Новосибирска могут выбрать дом в экологически чистом районе в шаговой доступности от озера. Помимо природных пейзажей стоит обратить внимание на такие важные моменты, как:
- близость к городу;
- возможность добраться до центра на общественном транспорте;
- наличие игровых и спортивных площадок, зон отдыха;
- близость магазина, где можно приобрести товары первой необходимости;
- закрытая территория, наличие круглосуточной охраны и видеонаблюдения. Это важно для безопасности жителей поселка.
В Новосибирске активно ведется малоэтажное строительство. Многие девелоперы предлагают свои варианты жилья. Очень важно выбрать застройщиков, которые доказали свою надежность опытом, профессиональной реализацией проектов и своевременной сдачей объектов.
Не менее важно расположение самого коттеджного поселка и имеющаяся в нем инфраструктура, ведь вы там будете жить и важно заранее продумать, что может понадобиться вам и вашим домочадцам для комфортного проживания в пригороде. Подробнее https://житьвтандеме.рф.
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