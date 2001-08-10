Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В подавляющем большинстве ременных передач используются клиновые ремни. Их главное отличие от разновидностей плоского типа – это другая форма сечения, напоминающая клин или трапецию. За счет подобного конструкционного решения производители смогли повысить их технические характеристики и самое главное срок эксплуатации. Чтобы продукция прослужила долго и гарантировала стабильную работу техники, необходимо отдавать предпочтение только качественным изделиям, к примеру, клиновым ремням spb.

Преимущества изделия

В числе основных достоинств клиновых ремней можно выделить ряд следующих моментов:

простая конструкция, позволяющая производителями снизить цену на изделие, особенно если сравнивать с ремнями, предназначенными для зубчатой или цепной передачи;

отсутствие необходимости в постоянном уходе. Изделие достаточно правильно поставить в передачу и все (очистка, смазка и т.п. не требуются);

благодаря использованию для производства резины и схожих материалов, продукция обладает высокими характеристиками по демпфированию шума. Например, цепная передача работает намного громче и заметнее;

повышенная износостойкость – это еще одно преимущество клиновых ремней. Они способны выдерживать большие и длительные нагрузки без поломки передачи. Даже если передаваемое на шкив усилие превысило верхний порог, ремень просто проскальзывает, не выходя при этом из строя. В передачах цепного типа в этой ситуации наблюдается слизывание шпонки, повреждения ремней в виде разрывов и т.п.;

клиновые ремни способны передавать усилие на увеличенное расстояние, даже при малом весе, а значит, не требуется увеличение мощности привода, как при использовании цепных вариантов.

На что обращать внимание при выборе

Для гарантии того, что клиновой ремень подойдет, в первую очередь нужно изучить документацию к технике и рекомендации от производителя. Модели должны не только совпадать по геометрическим параметрам или материалу изготовления, но и по такому показателю как прочностные характеристики.

Если нет возможности подобрать и приобрести клиновой ремень того же бренда, что был установлен ранее, необходимо внимательно изучить предложения на рынке и подобрать максимально подходящий аналог. Также можно обратиться за помощью к профессиональным менеджерам, они готовы предоставить консультацию и данные по разным вариантам клинового ремня и оказать содействие в подборе подходящей модели. Получить более подробную информацию можно на сайте https://turbomos.ru.