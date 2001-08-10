Особенности ритуальных табличек на памятник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ритуальные таблички на памятник – неотъемлемая составляющая погребальной атрибутики. С помощью них удается не только сообщить имя усопшего, даты жизни, но и рассказать о его личности, выразить уважение, скорбь и теплые чувства к нему.

На табличку можно нанести фото, цитату или красноречивое высказывание. При этом элемент может быть неотъемлемой составляющей памятника или его отдельной частью.

Табличку заказывают, ориентируясь на следующие критерии:

стилистическое оформление;

величину;

форму;

материал изготовления.

Параметры, на которые ориентируются, подбирая оптимальный вариант, зависят от индивидуальных пожеланий в плане эстетического исполнения, общественных традиций, религиозных канонов, цены изготовления.

Чтобы создать табличку, выбирают материал искусственного или натурального происхождения: керамику, массу из полимеров, металл, мрамор, гранит. Затем вырезают заготовку нужных размеров, наносят надпись и декоративные элементы.

Варианты создания надписей:

резка вручную;

печать термического, сублимационного вида;

фрезерно-гравировальная обработка;

гравировка машинным способом;

гравировка с помощью трафарета и пескоструйного аппарата;

бронзовое литье;

накладные буквы.

Завершающие штрихи в плане дизайнерского исполнения делают при помощи шлифовки, полировки и окрашивания.

Варианты оформления временных табличек

Если изваяния, оформление планируют обновлять и корректировать, тогда наиболее актуальные временные таблички. Например, их можно присоединить к кресту, нанести на него имя усопшего, даты жизни, фото. Если крест монтировать не планируют, тогда подойдет монтаж таблички на ножке.

Чтобы временная табличка сохраняла достойный вид даже в непогоду, при минусовых температурных режимах, наносят особые шрифты, а также дополнительное покрытие.

Варианты постоянных табличек

Когда грунт на участке захоронения завершит усадку, произойдет окончательное формирование надгробного холма. С этого момента можно приступить к монтажу конструкций, оградки, других элементов оформления.

На этом этапе обращаются за изготовлением постоянных табличек: придумывают надпись, декор, другие элементы, подбирают подходящий материал, форму, объемность изображений.

Немаловажными критериями выбора будет стойкость нанесенного оформления, шрифтов, а также долгий срок службы изделия. С этой целью отдают предпочтение керамике, минералам (граниту, мрамору), стеклу.

Постоянные изделия допустимо разрабатывать больших габаритов, наносить достаточно текста, религиозных атрибутов, декоративных элементов. Слова можно выгравировать, как и фото усопшего.

Чтобы защитить временные таблички от негативного воздействия атмосферных осадков и колебний температур, на их поверхность наносят защитную пленку, а также допустимо ламинирование надписей.