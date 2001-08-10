16:19, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Встраиваемая посудомоечная машина от Hansa
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если вы ищете хорошую посудомойку с большим количеством функций и возможностей, мы предлагаем вам обзор посудомоечной машины Hansa модели ZIM426EQ (1191796). Это решение, которое точно понравится пользователям с высокими требованиями.
Организация внутреннего пространства
Одно из главных преимуществ, с которого мы начнем обзор посудомоечной машины от Hansa, — это наличие в модели трех корзин. Система Maxi Space разработана специально для того, чтобы пространство техники можно было подстраивать под задачи конкретного пользователя. В этой посудомойке обычный лоток для приборов был заменен на дополнительную, легко регулируемую корзину. Поскольку она размещена вверху, в нижнем отсеке освобождается дополнительное место. А сами столовые приборы промываются еще лучше. Причем регулировка верхней корзины осуществляется без дополнительных сложностей — это можно сделать даже в тех случаях, когда посуда уже загружена.
Режимы и функции под любую задачу
Если вы решаете, какую посудомоечную машину выбрать, то наверняка сравниваете функции разных моделей. Устройство ZIM426EQ и в этом случае порадует возможностями. Предлагаем ознакомиться с некоторыми полезными режимами и программами:
● EcoBar. На панели машинки есть специальные индикаторы, которые показывают примерное потребление воды и электричества для конкретной программы. Благодаря этим показателям можно выбирать более экономичные решения и уменьшать счета за коммунальные услуги.
● “Вечеринка”. Эта программа позволяет быстро ополоснуть хрупкое стекло (стаканы или бокалы), потратив на задачу всего 20 минут. Обработка осуществляется при температуре 35 градусов по Цельсию.
● Silence (“Тишина”). Если вы не знаете, какую посудомойку выбрать, чтобы она работала максимально тихо, то ZIM426EQ как раз и будет ответом на ваш запрос. Эта техника способна работать бесшумно, поэтому ее можно включать даже ночью, когда вся семья спит.
● Половинная загрузка. Функция очень удобна, если посуду нужно помыть срочно, но все корзины еще не заполнены. Половинная загрузка позволяет использовать либо одну корзину, либо половину каждой из них.
● ЭКО. В обзорах посудомоечных машин с Extra Space многие ищут функции, которые позволят сэкономить на ежедневном мытье. В модели ZIM426EQ за это отвечает программа ЭКО. Она подходит для посуды со средними загрязнениями, запускается на 165–175 минут и помогает хозяевам экономить на электроэнергии.
● SteamPower. Эта функция очистки паром включается на последних 5 минутах программы. Благодаря горячей обработке, большинство микробов и бактерий погибают — а посуда становится идеально чистой. А еще после воздействия пара изделия лучше высыхают.
● Программа самоочистки. Очищение происходит при высокой температуре (70 градусов). Во время обработки тщательно промываются все углы камеры, поэтому машина становится идеально чистой.
Даже такой краткий обзор посудомоечной машины с тремя корзинами от Hansa показывает, что эта модель способна решить внушительный список задач. Если вы ищете незаменимого помощника на кухне, этот вариант точно стоит рассмотреть.
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