Где отметить день рождения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если вы готовитесь к празднованию дня рождения, то в первую очередь нужно определиться с местом проведения торжества. Если вы не хотите принимать гостей дома, то отличным решением станет ресторан итальянской кухни. Такие заведения декорированы в средиземноморском стиле, который подходит для празднования любого торжества или тихого семейного ужина.

Преимущества итальянской кухни

Несмотря на кажущуюся простоту, итальянская кухня притягивает своей изысканностью многих гурманов. Поэтому для праздничного застолья многие люди предпочитают именно блюда этой европейской страны.

Итальянские блюда всегда выглядят ярко и красиво, они точно станут украшением любого праздничного стола. Обязательно стоит сказать и о пользе кухни. Чаще всего итальянцы для приготовления традиционного ужина используют рыбу, морепродукты, овощи и сыры, которые богаты полезными веществами. А ароматные приправы и травы добавят пикантности к любому блюду.

Если вы хотите создать атмосферу праздника в домашней обстановке, то всегда можете заказать доставку готовых итальянских блюд из ресторана к себе. А любители кулинарии и вовсе могут попробовать себя в роли шеф-повара и приготовить традиционное блюдо самостоятельно.

Традиционные блюда Италии

Конечно, самыми популярными итальянскими блюдами являются паста и пицца. Их любят взрослые и дети. При этом сегодня существует масса вариантов приготовления блюд, которые не совсем соответствуют итальянским традициям.

Так, например, в настоящей пицце обязательно должно быть много сыра и помидоров. Все остальные ингредиенты добавляются по желанию. То же самое касается и разных видов пасты. Сегодня есть много соусов и заправок, с которыми подается это блюдо.

Итальянцы любят макароны в самых разных вариантах. Но используют они этот продукт не только для пасты. Макаронные изделия могут добавляться в салаты, супы. А из длинных макарон делают знаменитую итальянскую лазанью с острыми томатами. Конечно, на праздничном застолье в стиле Средиземноморья обязательно должны быть морепродукты, разные сорта сыров и вина. На десерт можно подать самые популярные итальянские десерты — мороженое и тирамису.

Итальянцы любят вкусно поесть. Некоторые считают, что они едят слишком много. На само деле это не так. Просто жители Италии никуда не спешат, во время ужина или праздничного застолья они наслаждаются вкусами любимых блюд и общением с близкими людьми.