Интроскопы от компании РСС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Любая компания, нуждающаяся в обеспечении безопасности, оборудует охранный пункт, в котором будут присутствовать и рентгеновские установки для досмотра людей и багажа. Такой подход позволит снизить вероятность терактов и вооруженных нападений. Но где купить качественную рентгеновскую установку, да так, чтобы сразу получить разрешительные документы? Где выбирать подходящее оборудование? Как обучать специалистов корректной работе на нем? На все эти вопросы сможет ответить компания ООО «РСС». Это многопрофильная организация, предлагающая интроскопы от ведущих производителей со всего мира в аренду и на продажу, а также помогающая получить лицензию на использование оборудования, грамотно выполнить монтаж и настройку, обучить специалистов, посоветовать подходящее оборудование.

Разновидности рентгеновских установок

Современные производители предлагают несколько видов рентгеновских установок:

стационарные;

переносные;

передвиждные;

для сканирования человека;

для сканирования крупногабаритных объектов;

для персонального досмотра (ручные).

При выборе правильного досмотрового устройства удастся в кратчайшие сроки провести полноценный досмотр максимально возможного количества людей и вещей, чтобы исключить малейшую угрозу и обеспечить гарантированно высокий уровень защиты, поскольку именно интроскопы позволяют получить максимально четкие сведения о содержимом багажа, груза или нательной сумки человека. В каталоге ООО «РСС» можно увидеть рентгеновское оборудование разных типов по бюджету заказчика. При необходимости воспользуйтесь советами квалифицированных специалистов, которые помогут подобрать нужные модели рентгеноборудования.

Какие интроскопы выбирать

Невозможно дать универсальный совет по выбору оборудования, поскольку в одной ситуации подойдет мобильный интроскоп, а в другой лучше остановиться на арке-металлодетекторе. Все зависит от конкретных целей и задач службы безопасности, а также от сопутствующих факторов. Например, от количества людей, ежедневно проходящих через КПП, от максимального размера багажа туристов в аэропорту и т. д. Только изучив все запросы и пожелания заказчиков, эксперт сможет подсказать, какое именно оборудование стоит предпочесть в том или ином случае.

В каталоге представлены модели оборудования от ведущих мировых производителей. Например:

Astrophisics;

Rapiscan;

Di-scan;

Hi-scan;

B2-scan и ряда других.

Все установки имеют необходимые сертификаты и лицензии, гарантию качества и оригинальности, а также являются безопасными при соблюдении инструкции по эксплуатации.

В зависимости от потребностей заказчика продавец сможет предложить устройства, нацеленные на поиск холодного и огнестрельного оружия, взрывчатых и наркотических веществ. Оборудование может быть предельно простым или чрезвычайно сложным, подавать звуковой сигнал или выводить изображение на специальный экран.

Производители предлагают все более новые и совершенные модели, разобраться в многообразии которых помогут опытные специалисты. Они подберут рентгеновскую установку в соответствии с бюджетом и актуальным функционалом. А если потребность в оборудовании носит лишь временный характер, то его можно взять в аренду. ООО «РСС» – идеальный партнер, когда речь заходит о безопасности