Отличительные знаки от производителя: шевроны, нашивки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шеврон как элемент отличия на форме военнослужащих является разновидностью нашивки. Впервые такими знаками начали пользоваться в период средневековья. Изначально задумка планировалась использоваться для армейских войск с целью обозначения:

статуса и звания военнослужащих в армии;

факта, что носителю знака присуждена государственная награда;

принадлежности военного к конкретному виду войск.

В более поздние времена шевроны были востребованы не только среди людей, имеющих отношение к военнослужащим. Знаками отличия стали пользоваться и государственные служащие. При оформлении униформы соответствующими элементами легко подчеркнуть, к какой категории принадлежит носитель одежды с шевроном. Такие знаки отличия могут быть самыми разнообразными по форме и дизайну.

Способы изготовления нашивок

Со времен средневековья люди начали пользоваться нашивками, помимо подчеркивания факта, что носитель знака имеет отношение к обозначенной группе, еще и в целях декорирования: платьев, рубашки, верхней одежды. Согласно поверьям, различные знаки отличия предназначались для придания дополнительной силы охотнику. В те времена такие элементы изготавливали ручным методом.

В настоящее время производители применяют наиболее популярный метод выпуска нашивки – машинная вышивка. Униформы с нашивками востребованы во многих сферах, и их используют:

государственные структуры;

текстильная промышленность;

производства рекламной продукции;

спортивные сообщества;

байкерские клубы и другие.

Ношение работниками специальной формы, на которую нанесена отличительная символика с элементами организации, способно повлиять положительно на имидж компании. Униформа на сотрудниках служит своего рода «визиткой» современного предприятия.

Студия Дизайна «ИгЛа» https://igla.studio/catalog/shevrony предлагает большой ассортимент отличительных знаков для спецодежды, в том числе военных нашивок на форму военнослужащих.

Производство спецодежды на заказ

Спецодеждой пользуются в любой российской отрасли, как гражданской, так и военной. Не остаются в этом плане в стороне сотрудники:

медицины;

структуры безопасности;

торговли;

сферы обслуживания.

Видов униформ великое множество, к каждому из них предъявляются свои требования. Однако, существует несколько общих правил. Они должны быть:

качественными;

надежными;

с эффективными защитными функциями.

При производстве спецодежды на заказ в ателье студии «IgLa» используется самое современное оборудование. Изготавливается рабочая одежда летнего, зимнего, демисезонного ассортимента, отличающаяся защитными свойствами. Например, непромокаемые изделия, сигнальная спецодежда. Стоимость продукции студии «IgLa» соответствует высокому качеству специальной униформы.