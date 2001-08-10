Ультразвуковые системы стационарного типа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приобрести современные стационарные ультразвуковые сканеры начального, среднего, высокого и экспертного класса по выгодным ценам возможно у российского дистрибьютора УЗИ оборудования Вест Медикал. Компания специализируется на продаже аппаратов для ультразвуковой диагностики, имеет в наличии наиболее востребованные модели и организовывает быструю доставку оборудования в любой регион уголок РФ и в страны СНГ.

SIUI APOGEE 3500 – практичное решение высокого класса

Цветной сканер Apogee 5300 оптимально подходит для использования крупных медучреждений с высоким потоком пациентов. Заложенные производителем функциональные возможности позволяют использовать данную систему для решения диагностических задач любой сложности в любой области современной медицины.

При разработке модели Apogee 5300 компания SIUI сконцентрировала усилия на получении качественного изображения для точной и удобной диагностики. Технология MFI позволяет уменьшать искажение сигнала и повысить контрастность. Технология XBeam обеспечивает улучшенное пространственное разрешение и уменьшает артефакты. Функция VS-Flow обеспечивает высокую чувствительность при диагностике патологий кровотока.

Система автоматической оптимизации изображения уменьшает шумы, устраняет затенения, улучшает контуры, повышает детализацию и тем самым дает возможность выявлять патологии на ранних этапах.

Аппарат SIUI Apogee 5300 имеет эргономичную конструкцию и 12-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Для управления информацией исследований предусмотрен жесткий диск (объем 500 Гб), пишущий приводит DVD-RW, программа для учета пациентов, 4 разъема USB. Для подключения УЗ-датчиков в конструкции имеется 4 активных порта.

В компании Вест Медикал возможно приобрести стационарный УЗИ сканер >(https://uzi-medicina.ru/catalog/uzi-apparati/statsionarnye/) в базовой или расширенной комплектации. В каталоге представлено множество моделей УЗИ аппаратов под разные потребности. Ознакомиться с полным списком опций и модулей системы SIUI Apogee 5300 возможно на сайте дистрибьютора. При необходимости опытные сотрудники компании помогут подобрать дополнительное оборудование и расширяющие функционал устройства модули.

Модель Apogee 5300 может быть укомплектована датчиками:

Конвексным – для сканирования глубоко расположенных органов, в т.ч. органов брюшной полости, мочеполовой системы, легких, тазобедренных суставов.

Микроконвексным – для исследования состояния поверхностных органов и внутриполостной диагностики.

Линейным – для исследования мышц, сосудов, суставов, а также желез, прежде всего молочной и щитовидной.

Секторным – для широкого обзора небольших участков.

Внутриполостном – для вагинальных, ректально-вагинальных исследований и др.

Дополнительно оборудование может быть укомплектовано модулем ЭКГ, тканевым допплером, опцией эластографии, технологией панорамного сканирования, цветным М-режимом, программой для работы с контрастными веществами, постоянно-волновым доплером.

Покупка современного УЗИ аппарата

Ульразвукой сканер SIUI Apogee 5300 стационарного типа – это надежная и практичная модель, созданная для высоких ежедневных нагрузок и решения широкого круга задач в области УЗИ. Эргономичная конструкция позволяет подстраивать аппарат под разные требования и условия работы. Широкий спектр функциональных возможностей в сочетании с доступной стоимостью и возможностью приобретать необходимые модули по необходимости сделали модель одной из самых востребованных в своем классе.

Связаться с представителями компании для уточнения деталей о данном УЗИ аппарате и медицинском оборудовании других категорий, а также оформления заказа возможно по телефону 8 (800) 500-51-76 или адресу электронной почты [email protected]

По материалам: https://uzi-medicina.ru/, медицинское оборудование - продажа и обслуживание от Вест Медикал.