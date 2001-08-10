Шаровые краны для водопровода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В любом доме, квартире или офисе обязательно должна быть установлена запорная арматура на водопровод. Она необходима для перекрытия воды. Одним из вариантов запорной арматуры является шаровой кран. Он необходим для подключения бойлера, стиральной или посудомоечной машинки.

Сегодня кран шаровый купить можно повсеместно. Главное, подобрать подходящую модель и правильно установить изделие. На рынке представлено много вариантов, среди них точно найдется тот, который подойдет для труб, установленных в вашем доме.

Виды шаровых кранов

Данный тип запорной арматуры считается одним из самых современных. Но он уже давно используется в системах водопровода жилых и промышленных помещений.

За простоту конструкции, легкость в использовании и долгий срок эксплуатации сегодня большинство мастеров рекомендуют устанавливать на трубы именно шаровые краны. Они отличаются по материалу изготовления. Самыми распространенными вариантами шаровых кранов являются модели из:

Латуни. Такие краны отличаются максимальной прочностью и долговечностью. Стали. Изделия из нее используются не только для воды, но и для пара. Чаще всего применяются для подачи жидкости и газа под большим напором. Пластика. Это легкий материал, устойчивый к большинству агрессивных сред. Однако ПВХ-детали не выдерживают высокую температуру, поэтому не могут использоваться для труб отопления и горячего водоснабжения.

Также шаровые краны классифицируются по количеству патрубков, типу резьбы, способу соединения с трубой. Все эти особенности точно знает мастер, который поможет вам с выбором арматуры, подходящей для решения конкретных задач с учетом особенностей системы водопровода в помещении.

Правила эксплуатации

Для длительного использования шаровых кранов важно не только правильно произвести монтаж, но и соблюдать правила эксплуатации. Следует придерживаться следующих рекомендаций:

использовать только заводскую рукоятку, не удлинять элемент;

не перетягивать соединение во избежание поломок корпуса;

установить фильтр перед краном, если в жидкости есть крупный абразив;

своевременно производить замену резиновых прокладок.

Эти простые советы помогут значительно сэкономить, ведь вам не придется часто менять шаровые краны. Конечно, для этого нужно приобретать качественную продукцию у надежных поставщиков. Подробнее https://pkf-elena.ru/.