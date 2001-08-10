Металлические шкафы для посуды: обстановка кухонь учреждений общепита
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кухни столовых, кафе и ресторанов предполагают большое количество самой разнообразной посуды, которую необходимо компактно и удобно разместить. Это можно сделать с помощью специальной мебели для утвари. Металлический шкаф для посуды на кухню представляет собой оптимальное оборудование, которое подходит для различных заведений общественного питания и пищевого производства.
Конструктивные и дизайнерские особенности мебели для кухни
Кухонный шкаф для посуды выполнен из нержавеющей пищевой стали, которая устойчива к повышенной влажности, перепадам температуры, воздействию щелочей и кислот. Производители предлагают широкий ассортимент такой мебели разной конфигурации. Модели отличаются:
- габаритами;
- количеством отсеков;
- количеством и типом полок;
- наличием и типом дверей;
- наличием замков.
Конструктивно различают изделия с распашными дверями, которые подходят для просторных помещений, где ничего не станет мешать их открытию. Закрытые изделия с дверями-купе — оптимальное решение для любых площадей. Они имеют много вариантов установки. Есть закрытые модели без дверей, в которых принято хранить эксплуатируемую посуду: сковороды, кастрюли, ковши, половники.
Каждая модель имеет устойчивые ножки, что гарантирует надежную установку оборудования. Каждый металлический шкаф для посуды имеет лаконичный дизайн. Все поверхности гладкие, что облегчает уход — такие изделия легко мыть и проводить санитарную обработку.
Достоинства металлической кухонной мебели
Важным плюсом металлических шкафов для посуды является их долговечность. Металл практически не подвержен воздействиям извне. Такие изделия намного проще разбираются и собираются. Это существенно облегчает их транспортировку. Также к достоинствам шкафов под посуду относится их огнеустойчивость и прочность.
На поверхности материала не размножаются бактерии — после санобработки это невозможно, а процедура может быть многократной и не сказываться на качестве изделия. Современные металлические шкафы имеют привлекательный дизайн, что позволяет им с легкостью вписаться в интерьер кухни любого заведения общественного питания, будь то ресторан, кафе, кафетерий, школьные или дошкольные учреждения, кондитерские, пекарни, производственные столовые. Освежить внешний вид такой мебели просто — достаточно покрасить его в желаемый цвет.
Решив купить шкаф для посуды из металла, следует довериться ответственному производителю и опытному продавцу. Такая продукция высокого качества характеризуется продолжительным сроком эксплуатации, устойчивостью к коррозии, имеет международный сертификат. Важно, чтобы была гарантирована поддержка сервисной службы.
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