17:07, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
ТОП-4 самых надежных моторов в автомобилях Opel!
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Opel - одна из самых популярных марок на вторичном рынке. Даже среди новых моделей нет недостатка в надежных силовых агрегатах. Поиск по объявлениям часто показывает, что для покупки топового варианта в хорошем состоянии и с проверенной репутацией требуется большая сумма денег.
В случае с Opel, необходимость ходить по магазинам в поисках "здравых" версий мотора не проблема. Они легко доступны, просты и дешевы в ремонте, а некоторые из них обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Вот варианты моторов для тех, кто ищет подержанный Opel для повседневной езды, но не хочет тратить непомерную сумму на покупку и эксплуатацию автомобиля.
1.4 16V - надежный и базовый
В небольших моделях Opel, например, Astra, очень легко встретить двигатель 1.4 Ecotec с кодом Z14XE. Пользователи таких автомобилей сообщают, что они проехали 500 тыс. км без серьезных отказов двигателя. Один из недостатков моторов - сжигание значительное количество масла. Иногда встречаются дефекты в управляющей электронике, что легко устраняется заездом на проверенный сервис Опель Астра.
Стоит спросить продавца, не заменял ли он дроссельную заслонку или каталитический нейтрализатор. Первый имеет встроенный шаговый мотор, второй встроен в выпускной коллектор, что значительно увеличивает затраты на ремонт. С другой стороны, эксплуатационные расходы снижаются благодаря возможности установки газовой системы - гидравлика клапанов решает вопрос необходимости периодической проверки зазоров клапанов.
Двигатель характеризуется высоким уровнем комфорта в эксплуатации и равномерной мощностью. Однако не стоит рассчитывать на выдающиеся показатели. Пользователи Опелей с мотором Z14XE должны помнить о необходимости замены ремня ГРМ. Также в новых двигателях Opel решил интегрировать каталитический нейтрализатор в выпускной коллектор и использовать два лямбда-зонда.
1.4 Turbo - гибкий и допускает использование сжиженного газа
На основе успешного мотора 1.4 16V инженеры Opel в 2010 году создали версию с наддувом - под кодовыми названиями A14NEL и A14NET. Самая дорогая неисправность - трещина в корпусе турбокомпрессора. К сожалению, он был интегрирован в выпускной коллектор.
Пластиковый впускной коллектор также является проблемой - он может рассыпаться, и бывают отказы обратного клапана. Коллектор можно заменить или, менее чем за 400 долларов, восстановить. Иногда сообщается о протечках охлаждающей жидкости и масла. Ремонт увеличит стоимость владения автомобилем Opel с мотором 1.4 Turbo, но он останется привлекательным - хотя бы на фоне автомобилей Volkswagen Group с капризными агрегатами 1.2/1.4 TSI.
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1.6 Turbo - для любителей производительности
В 2006 году инженеры Opel разработали производную двигателя 1.6/1.8 с наддувом. Конструкторы подготовили мотор к развитию мощности - отсюда и масляный радиатор с водяным охлаждением, и клапаны с натриевым наполнением, и масляные брызги на днищах поршней.
Это хороший, но не бронированный мотор, который при правильном обращении легко прослужит более 250 000 км. Ключ к успеху правильное обслуживание - в том числе регулярная замена масла и проверка его состояния, так как смазка иногда сгорает (часто из-за негерметичных уплотнений клапанов). После покупки автомобиля стоит проверить систему смазки. Известны случаи выхода из строя масляного насоса.
1.6/1.8 Ecotec - надежный и динамичный
Представленный в 2005 году, конструктивно простой мотор с естественным всасыванием, единственный "изыск" которого – система изменяемых фаз газораспределения. Обратите внимание, что это не означает, что двигатель подходит для установки системы LPG. 140-сильный агрегат под кодовым названием A18XER или Z18XER не имеет гидравлической регулировки зазора клапанов - он стеклянный.
Чтобы двигатель прослужил как можно дольше и не допустить прогорания седел клапанов, зазоры клапанов следует проверять каждые 40 000 км. Стоит совместить это с заменой свечей зажигания. Это увеличивает срок службы катушек зажигания, которые стоят в разы дороже. Также необходимо помнить о периодической замене ремня привода ГРМ. Этот двигатель можно встретить, в частности, на Astra, Vectra, Insignia и Zafira.
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